Nomination – Isabelle Gattiker dirigera la culture et le sport au Canton de Genève L’actuelle directrice du FIFDH prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai. Pascal Gavillet



Isabelle Gattiker, directrice du FIFDH, pose dans la salle de cinéma du Grütli, lieu qui lui a manqué pendant la période de semi-confinement. PIERRE ALBOUY

«Il y aura une part de tristesse, inévitablement, à la fin du prochain FIFDH (Festival du film et Forum international sur les droits humains, du 4 au 13 mars). Mais c’est surtout un défi professionnel magnifique qui s’ouvre à moi.» Ainsi parlait mercredi Isabelle Gattiker, jointe au téléphone, alors qu’elle venait tout juste d’apprendre sa nomination comme directrice de l’Office cantonal genevois de la culture et du sport (OCCS) dès le 1er mai. Pour l’actuelle directrice générale du FIFDH, c’est une page qui se tourne et des horizons qui s’ouvrent. «Une telle opportunité ne se présente pas chaque année. J’ai été à la tête du festival durant huit ans, et j’ai envie que ma dernière édition soit flamboyante.»

En effet, elle a débuté au sein de l’événement genevois, créé à la base par Léo Kaneman, comme directrice adjointe en 2013 avant d’en reprendre les rênes en 2015. Sous son impulsion, ce rendez-vous annuel a pris un gros essor, développant un important réseau de 170 partenaires suisses et internationaux. Sa fréquentation a doublé, il a essaimé dans pas moins de 85 lieux différents de la région genevoise, et il a accueilli plusieurs stars comme Ai Weiwei, Edward Snowden, Angelina Jolie, Angela Davis, Gael Garcia Bernal, Forest Whitaker ou Roberto Saviano, une liste non exhaustive.

Le FIFDH recrute

«Nous sommes fiers et reconnaissants du formidable travail accompli par Isabelle Gattiker à la tête de l’équipe du festival», a déclaré Bruno Giussani, président du conseil de fondation FIFDH, dans un communiqué. «Elle a su faire croître le festival non seulement en dimension et présence, mais également en profondeur et légitimité, le transformant en une plate-forme à la fois genevoise et globale pour la défense des droits humains. Nous regrettons son départ, mais nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler avec elle dans l’intérêt de la culture genevoise et de son rayonnement.»

Le FIFDH recrutera ensuite une nouvelle direction en vue de sa 21e édition qui se déroulera en mars 2023. Elle fera l’objet d’une mise au concours publiée prochainement. En attendant, nous nous sommes interrogés avec la future directrice de l’OCCS sur le fait que plusieurs directeurs ou directrices de festival sont partis à la Ville ou au Canton de Genève occuper des postes à responsabilité. C’est le cas d’Emmanuel Cuénod (ex-directeur du GIFF) et de Kate Reidy (ex-codirectrice de Black Movie). «Je n’avais pas fait le rapprochement, plaisante Isabelle Gattiker. On ne s’est pourtant pas concertés. Et en plus, chacun de nous est resté longtemps à la tête de son festival.»

