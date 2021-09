Reconversion en Afrique – Isabelle Chevalley embrasse sa nouvelle vie Figure et fondatrice des Vert’libéraux en Romandie, la Vaudoise entame lundi sa dernière session parlementaire. Sans regret et avec mille projets. Florent Quiquerez

La conseillère nationale Vert’libérale vaudoise Isabelle Chevalley pose avec son mari, Lamoussa Traoré, au bord du Léman, à Ouchy. Yvain Genevay

Elle nous a donné rendez-vous à Ouchy. À la sortie du métro, le soleil joue avec les nuages et des rais de lumière descendent jusqu’au lac. Ce camaïeu bleu-gris qui se confond avec les montagnes a quelque chose de magique.

C’est dans ce décor que débarque Isabelle Chevalley. Solidement accroché à sa main, voici Lamoussa Traoré, son mari. La Vaudoise commence une nouvelle vie africaine et ce dans tous les domaines.

«Jamais je n’aurais pensé me marier. Je vis à 49 ans ce dont on rêve à 20 ans. Ça m’est arrivé comme ça. Mon exemple peut redonner de l’espoir à beaucoup. Une amie me dit que ma vie ressemble à un roman. Et c’est vrai que j’ai parfois l’impression d’être dans un film.»