Littérature – Isabelle Aeschlimann a emballé les lectrices de «Femme actuelle» La Jurassienne a remporté le Grand Prix du roman décerné par le magazine français. Ce qui vaut aux «Secrets de nos cœurs silencieux» d’être publié avec la force de frappe du groupe Prisma. Une belle «success story». Isabelle Falconnier

Isabelle Aeschlimann écrit des histoires depuis l’enfance. Son roman balade ses deux héroïnes entre le Jura et Berlin, où elle a vécu. REGIS MATTHEY

Voici la belle histoire… d’une belle histoire. Il était une fois une jeune femme chaleureuse et pétillante, Isabelle Aeschlimann. Née à Alle, dans le canton du Jura, en 1979, elle a un mari ingénieur, deux filles de 8 et 12 ans, un métier qu’elle adore de chargée de communication chez Ecorobotix, à Yverdon, entreprise pionnière dans la pulvérisation agricole durable, et une passion: écrire.