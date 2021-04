Secousse post-électorale – Irrité, Michel Rossetti démissionne du PLR L’ancien maire et conseiller administratif de la Ville de Genève n’a pas apprécié les remontrances du président du parti à l’encontre des soutiens de Pierre Maudet. Eric Budry

L’ancien maire de Genève Michel Rossetti a claqué jeudi la porte du Parti libéral-radical. LMS

Michel Rossetti n’est plus membre du Parti libéral-radical genevois (PLR). Homme politique respecté aux racines radicales jamais reniées, celui qui a notamment été membre du Conseil administratif de la Ville de Genève de 1990 à 1999, a transmis le 1er avril sa lettre de démission au président du parti, Bertrand Reich. Dans ce courrier, il explique n’avoir pas supporté «la condamnation sans nuances» par Bertrand Reich, dans un communiqué adressé aux membres du PLR, de celles et ceux qui ont soutenu Pierre Maudet dans sa campagne.

«J’ai toujours pensé qu’un président avait le devoir impérieux de rassembler, règle élémentaire lorsque pèse sur soi la charge de diriger, écrit Michel Rossetti. Vous avez cru bon de vous en affranchir en condamnant sans nuances celles et ceux qui ont soutenu Pierre Maudet dans sa campagne, sans penser un seul instant qu’au-delà des qualités reconnues de l’homme pouvaient exister en plus chez ses soutiens des liens de longue amitié et de fidélité, valeurs éminemment respectables.»