Essai Hyundai – Ioniq électrique, la motricité intelligente Cette berline familiale associe espace généreux, confort douillet et motricité aussi douce qu’efficace. Alain Giroud

Hyundai Ioniq Electric Cette Ioniq répond à l’essentiel des exigences d’une motorisation purement électrique intelligente dans un monde routier raisonnable. HYUNDAI

La Ioniq est une berline de classe moyenne inférieure déclinée uniquement en versions nanties d’un moteur électrique. Il est associé avec un groupe thermique dans les deux modèles hybrides, rechargeable ou non. Mais il existe une Ioniq 100% électrique, objet de cet essai.

Vous ne pouvez pas la confondre avec des deux sœurs, car elle a franchement une drôle de bouille. Les stylistes ont abandonné la belle calandre grillagée pour la nantir d’un bouclier sans aspérité qui affadit malheureusement sa ligne. Mais l’essentiel n’est-il pas sous le capot?

Jetons-y un œil pour découvrir un groupe électrique de 136 ch, offrant un couple élevé de 295 Nm et alimenté par des batteries de 38,5 kWh. Le dispositif propulse cette berline efficacement, mais sans assurer des performances tonitruantes. Le choix de Hyundai est familial et en parfaite adéquation avec les limites imposées par la législation routière.

Alors installons-nous à bord pour profiter d’un habitacle confortable, aux sièges bien dessinés, à l’espace généreux, y compris à l’arrière. On pourrait certes rêver d’un coffre un peu plus volumineux, mais les occupants ont passé au premier plan.

Le plus important reste l’autonomie proposée. Elle dépend bien entendu des réactions du conducteur et du mode de conduite choisi. Ce dernier s’applique grâce à des palettes derrière le volant qui déterminent le niveau de recharge des batteries par les décélérations et les freinages.

Lorsqu’il est au maximum, chaque lever du pied se transforme en ralentissement relativement brutal. Idéal dans une circulation intense, ce qui permet de rouler en consommant avec parcimonie.

Cette Ioniq répond à l’essentiel des exigences d’une motorisation purement électrique intelligente dans un monde routier raisonnable.

Hyundai Ioniq Electric Un coffre généreux HYUNDAI