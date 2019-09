«Io, Leonardo»: l’âpre défi de représenter un artiste

«Léonard de Vinci marque le début d’une modernité qui place l’homme au centre de l’univers. Aujourd’hui, on peut se demander si ce principe de la Renaissance n’est pas à la source de l’anthropocène et, par répercussion, des torts commis contre la planète». C’est ainsi, en substance, qu’Andrea Novicov avait épinglé «Io, Leonardo» lors de la présentation de la saison estivale 2019 du Théâtre de l’Orangerie dont il assume la direction. Le paralogisme pouvait choquer. Heureusement, on en trouve nulle trace dans l’hommage à l’artiste, savant et humaniste florentin dont on célèbre cette année le 500e anniversaire de la mort. Le spectacle n’est en revanche pas en reste d’autres sortes d’anachronismes.

Initiateur du projet, Pietro Musillo («Océan Mer», «Fool for love») en signe également la scénographie et l’interprétation du rôle-titre. Fort de plusieurs expériences à la tête de sa compagnie Cap 10, il eût pu de surcroît la mettre en scène, tâche qu’il a cependant déléguée à un ancien complice, le Zurichois Gilles Tschudi. Quant au texte, son écriture a été confiée à la plume experte du Genevois Lionel Chiuch. Ce dernier traverse d’ailleurs à plusieurs reprises, en catimini, le plateau transformé en atelier de peintre, chaque fois que les dialogues cèdent le terrain à une mise en perspective plus théorique.

Hormis ces inserts bienvenus, on reste plongé dans l’idéalisation romantique de l’artiste incompris – un peu comme le personnage fictif d’un commanditaire (Roberto Molo) voit sa tête maintenue sous l'eau par le peintre furieux d’avoir à subir sa pression. Tout concourt ou presque à l’imagerie d’Épinal. Du décor naturaliste d’un studio bohème (pigments épars, maquettes de machines volantes, viscères animaux, flacons divers…) à la mèche inspirée du ténébreux génie, en passant par les bribes de répliques en v.o. italienne ou la fièvre créatrice animant le pétrissage d’un cheval, sans compter l’apparition spectrale de la madone maternelle (Maria Mettral). Au terme de la représentation, le «Io» de Leonardo s’est évanoui dans les limbes, tandis que ceux de Chiuch et Tschudi se sont effacés au profit du maître Pietro, lui aussi en délicatesse idéologique avec son coproducteur et hôte des lieux.

