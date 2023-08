Invité chez les écolos et LFI – Médine, nouveau Renaud de la gauche ou islamiste sournois? Le rappeur du Havre, détesté par la droite, est devenu la coqueluche de la gauche, qui l’invite partout. Un tweet ambigu suscite la polémique. Alain Rebetez - Paris

Médine sur le tournage du clip «FC Grand Médine», en 2020. ThoMind

Dans le flot des fêtes et universités d’été qui marquent la rentrée politique en France, un personnage semble omniprésent à gauche et soulève déjà une vive polémique. C’est le rappeur Médine. Il sera le 24 août aux Journées d’été des écologistes, au Havre, pour parler de «La force de la culture face à la culture de la force»; il sera le 26 août aux Amfis de la France insoumise, près de Valence, dans un «grand entretien» avec la présidente du groupe parlementaire; et enfin il donnera un concert le 16 septembre à la Fête de l’Humanité. Communistes, Insoumis et écolos ont trouvé leur héraut dans cet artiste engagé à l’extrême gauche et qui incarne la révolte de la France des quartiers. C’est leur nouveau Renaud.