Lettre du jour – Invite à mettre la pédale douce Bernard Béroud, président de IAS

TDG/Carla da Silva

Genève, 30 juillet Il y a trente ans déjà, une plaisanterie courait à Genève: Qu’est-ce qu’un piéton?

Un automobiliste qui a trouvé une place de parc.

Les bobos intégristes du vélo, partant certainement d’une intention louable (l’enfer est pavé de bonnes intentions), ont décidé de couper la société en deux: les pratiquants du vélo d’un côté (les bons), les automobilistes de l’autre (les mauvais), en oubliant et sacrifiant les piétons.

Pourtant, de même qu’un être humain ne peut être défini uniquement par sa couleur de peau [...] ou son sexe (genre) – puisqu’on a découvert récemment qu’il en existerait une multitude et non plus deux –, cet être humain ne peut être défini que par sa manière de se déplacer.

D’abord, dès le saut du lit, que nous soyons automobiliste, motocycliste, aviateur, TPGiste et CFFiste, cycliste (et leurs pendants féminins ou LGBTIQ…s, n’oublions surtout personne), nous sommes tous avant tout des piétons.

Pourtant, les nombreux cyclistes-rois qui bousculent les piétons sur les trottoirs (souvent à côté d’une piste cyclable), effrayant notamment les personnes âgées, se comportent de manière indigne.

Les cyclistes-rois qui traversent un carrefour au rouge sans regarder et forcent les autres usagers motorisés autorisés à freiner pour éviter de les percuter ne sont pas plus respectueux.

Le piéton-cycliste-automobiliste-usager des transports publics, voyageant même quelquefois en avion, bref, le membre de la majorité multimodale que je suis aimerait bien que les provélos militants respectent tous les autres citoyens et les règles de la circulation en mettant la pédale douce.