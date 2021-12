Conjoncture genevoise en 2022 – Investir, la potion optimiste de la BCGE

La cinquième vague de l’épidémie de Covid a beau battre son plein, la sinistrose n’atteint pas la Banque Cantonale de Genève (BCGE). Présentant jeudi ses perspectives conjoncturelles pour l’an prochain, la banque en mains publiques dresse un oracle confiant. Pour elle, le rebond de l’économie du canton va se poursuivre.

En résumé, la BCGE table sur un produit intérieur brut genevois en progression de 3,5% l’an prochain, supérieur à la moyenne suisse. Une inflation modérée de 0,6% est attendue, sans que cela n’incite à rehausser les taux d’intérêt. Quant au chômage, il devrait stagner à 4% à Genève (contre 2,5% en Suisse).

Pour la cheffe économiste de l’institution, les petites et moyennes entreprises (PME) resteront le principal moteur de la croissance ainsi que des pourvoyeuses d’emplois en poursuivant leur cycle d’investissement, afin d’assumer les transitions climatiques, digitales et démographiques (augmentation et vieillissement de la population). «En moyenne, 70% des PME pensent que leurs activités vont bien progresser ces prochaines années», relève Valérie Lemaigre.

Hôtellerie en berne

Troisième canton exportateur du pays, Genève combine des activités horlogères et pharmaceutico-chimiques aux perspectives réjouissantes. «Les tendances qui se dessinaient avant la crise reprennent et se renforcent», explique l’économiste. Et de tabler sur une poursuite de la progression de secteurs comme la santé ou les services aux entreprises (transition digitale, recherche et développement).

Le commerce de détail, qui a passablement souffert, semble avoir parcouru une bonne part de sa transition et tend à se stabiliser. La construction reprend. Mais les activités liées à l’accueil et au tourisme vont continuer à souffrir avec la cinquième vague. L’hôtellerie, qui misait sur un taux de remplissage de 90% en décembre grâce au sommet de l’OMC, se retrouve avec une maigre occupation de 15%.

Investir et diversifier

Quels conseils donner? Le pire pour les entreprises serait l’immobilisme. «Il est primordial qu’elles défendent leur productivité en investissant, qu’elles cherchent à diversifier leurs débouchés, ainsi que leurs fournisseurs pour se prémunir des pénuries», préconise Viriginie Fauveau, cheffe de la division Entreprises de la BCGE. Aux personnes morales comme aux particuliers, on déconseille de miser sur des cryptomonnaies dépourvues de fondement économique ou sur des matières premières volatiles comme l’or.