L’étude de la HEG a cherché à mesurer l’impact de la participation à un programme d’accompagnement sur l’obtention d’un CFC. Magali Girardin

Un franc investi dans un jeune lui rapporte entre 3 et 5 francs. Du moins selon la Haute École de gestion (HEG), qui a présenté jeudi les résultats d’une étude menée pendant quatre ans. Un projet qualifié d’ «inédit» du fait de la population ciblée – des jeunes de 18 à 25 ans, sans CFC, sans maturité ni autre diplôme de niveau secondaire II et qui n’étaient ni en emploi, ni en formation ni en stage – et du suivi, soit des questionnaires sur trois ans).

Objectif de l’étude: évaluer l’impact du programme «Qualife – 25». Il s’agit d’un accompagnement pour les moins de 25 ans proposé par la Fondation Qualife, afin de maximiser leurs chances de décrocher un apprentissage ou un emploi.

La fondation propose un soutien «sur mesure» qui permet de définir ses intérêts et compétences, tester des métiers et renforcer ses aptitudes scolaires. La durée, la forme et le contenu de l’aide s’adaptent à chaque candidat, avec du coaching, du renforcement scolaire, des stages en entreprise et du soutien pendant l’apprentissage.

22% de chances en plus de trouver un apprentissage

L’effet du programme a été mesuré à partir de divers indicateurs comme l’entrée en apprentissage ou l’obtention d’un CFC. La participation à ce programme augmenterait la probabilité qu’un jeune trouve un apprentissage de 22% en moyenne. Un jeune diplômé peut gagner, sur l’ensemble de sa carrière, environ 300’000 francs de plus que s’il n’a pas de diplôme.

L’étude a aussi analysé ce que les jeunes perçoivent comme des freins dans leur parcours: problèmes de famille, d’argent, de santé, discriminations, démêlés avec la justice, etc. La perception négative de ces facteurs, particulièrement des problèmes de comportement et d’addictions, diminue au fil du temps pour les participants au programme Qualife. Un chiffre frappe: un jeune sur quatre de l’échantillon estime avoir vécu une enfance malheureuse voire très malheureuse.

«Il apparaît justifié de consacrer davantage de ressources publiques et privées visant à (re)mobiliser ces jeunes» Rapport d’évaluation de l’impact du programme «Qualife - 25» de la Haute École de gestion

Ces résultats prouvent aussi que l’investissement réalisé par la fondation est rentable à long terme. Nous l’avons dit, chaque franc investi dans le programme génère un bénéfice de 3 à 5 francs pour le jeune, et encore, la méthode de calcul choisie aurait tendance à sous-estimer cette rentabilité.

Ce bénéfice est encore plus important si l’on raisonne à l’échelle de la société. En prenant compte des économies potentielles que l’État pourrait réaliser en aides sociales, et les éventuelles rentrées fiscales encaissées, le rendement «ne serait probablement pas très loin des 10 francs de bénéfice par franc investi» dans le programme Qualife, indique l’étude.

«C’est très très rentable d’investir dans la formation, vous le saviez, il suffit qu’on se le rappelle régulièrement», a commenté José Ramirez, professeur d’économie à la HEG et l’un des auteurs de l’étude. Comme l’exprime son rapport, «évaluer le rendement de l’investissement éducationnel est fondamental pour justifier les politiques publiques dans ce domaine, notamment après l’âge de la scolarité obligatoire». Ainsi, «il apparaît justifié de consacrer davantage de ressources publiques et privées visant à (re) mobiliser ces jeunes».

Des bons cadeaux pour doper la participation

La conduite de l’étude ne semble pas avoir été de tout repos. L’équipe reconnaît sa «méconnaissance du terrain et du vécu des jeunes» mais mentionne aussi la méfiance de ces derniers. Les «intermédiaires sur le terrain» sont aussi montrés du doigt, ces personnes directement en contact avec les jeunes n’ayant «de loin pas montré le même enthousiasme que leurs supérieurs hiérarchiques».

Ces entraves ont conduit à redimensionner l’étude à la baisse et à changer de stratégie, notamment en liant la possibilité de participer à des tirages au sort pour gagner des bons pour chaque questionnaire rempli.

À Genève, 4,8% des jeunes interrompent leur formation chaque année. Depuis l’entrée en vigueur de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans, on observe une quasi-disparition du décrochage des mineurs, alors que celui des majeurs est en augmentation. En effet, selon des travaux de synthèse que vient de publier le service de recherche en éducation, le «passage à la majorité s’accompagne d’un effet de seuil» à partir duquel «les soutiens deviennent plus difficilement (voire non) accessibles».





