Grande distribution – Inutile de boycotter la salade russe, elle est faite en Suisse L’attaque de l’Ukraine a déclenché des envies de boycott. Problème, les produits réellement d’origine russe sont très rares dans les supermarchés. Et les faux ennemis très nombreux. Jocelyn Rochat

Chez Globus, (ici des rayons à l’aéroport de Zurich), on trouve une quinzaine de produits Delicatessa de Russie, notamment des caviars, de la vodka Beluga et plusieurs types de miel. KEYSTONE

Les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois, il n’y a pas d’achats «de hamsters» ou d’écureuils dans les supermarchés, comme on a pu les observer au début de la pandémie de Covid. Les allusions du président Poutine à un possible conflit nucléaire n’ont pas poussé les Suisses à constituer des réserves de rœstis en sachets, de levure fraîche ou de papier de toilette.