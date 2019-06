Intrus mythique, l’épouvantailcontinue de hanter le «Temple»

Gazon taillé au millimètre, harmonie des pots de fleurs, lierre grimpant au garde-à-vous, Wimbledon n’attendait hier que la foule. Tout est prêt et impeccable à Church Road. Et pourtant, un personnage en haillons s’invite au milieu de ce paysage idyllique: l’épouvantail. Appliqué au gazon du «Temple», il est celui qui effraie le champ des prédictions. Il est Peter Doohan, inconnu Australien qui estourbit Becker en 1987. Il est George Bastl (Sampras, 2002), Sergiy Stakhovsky (Federer, 2013) ou Dustin Brown (Nadal, 2015). Il est ce pourfendeur de l’ordre établi qui, un jour de surprise, trône les bras en croix au milieu de l’herbe sacrée. Jadis intrus, le voilà à jamais légendaire.

Que reste-t-il en 2019 du pouvoir de nuisance de l’épouvantail? Quel joueur «non tête de série» a le bras assez long pour perpétuer le mythe? «Le ralentissement du gazon et les cordages synthétiques ont uniformisé le jeu, lançait Darren Cahill la semaine dernière sur Twitter. Il n’y a plus de spécialistes.» Donc plus d’épouvantails? Roger Federer n’est pas d’accord. «Les marges sont plus fines ici, insistait le «Maître» samedi. Les rebonds, le déplacement, tout est différent sur herbe. Et comme les terrains s’améliorent chaque année, les possibilités de varier le jeu augmentent.»

À bien écouter «RF», le coupeur de têtes herbivore n’aurait donc pas disparu. Mais loin du serveur-volleyeur des années 80, ils possèdent désormais plusieurs visages (lire ci-contre). Un homme, pourtant, habite à la perfection le rôle. Puissant, imprévisible, joueur, Nick Kyrgios a la tête dure et des mains en or. «Le jour où il arrivera à rester concentré trois heures de suite durant deux semaines…» soupire son ami Andy Murray. Pour nourrir le mythe, «Dirty Nick» n’a besoin que de «tenir» deux jours: Jordan Thompson avant Rafael Nadal. «Je ne veux pas parler de Nick car je ne le joue pas, a grimacé samedi le Majorquin. Je joue contre Sugita.» On aurait dit qu’il avait croisé un épouvantail.

Les vieux sages

Connaissez-vous l’âge des vainqueurs des deux «ATP 500» disputés sur herbe (Halle et le Queen’s) ? Trente-sept ans et dix mois! Il s’agit évidemment d’un record, mais pas d’une anomalie. Et pour s’en convaincre il faut relire ce que prédisait Roger Federer en 2015. «D’ici à cinq ans, l’ajout d’une semaine de gazon au calendrier va améliorer le niveau général. Les gars utiliseront mieux le slice, sauront doser leurs attaques. Il faut du temps pour apprivoiser cette surface.» Or, au rythme de cinq semaines par saison, l’apprentissage prend des années. Même si Gilles Simon soutenait aux Queen’s que «les jeunes ont plus de chances de sortir un cador car ils ne sont pas marqués par une décennie de défaites», les papys du circuit font donc encore peur. Assez pour jouer le rôle d’épouvantail? Feliciano Lopez (37 ans, proche de Khachanov), Jo-Wilfried Tsonga (34, pas loin de Nadal) ou Tomas Berdych (34) ont le profil. Quant à Philipp Kohlschreiber – 36 ans cet automne –, il n’incarne pas le plus facile des premiers tours pour Novak Djokovic.

Les grands serveurs

Même s’ils ne font plus la loi, les «lance-balles» demeurent un cauchemar sur gazon. Une frappe, un point. Grâce à cette équation minimaliste, ils économisent de l’énergie et inoculent le virus de la frustration entre les oreilles adverses. «Ici, plus tu empiles de points gratuits au service, plus la pression se déplace de l’autre côté du filet», résume Novak Djokovic. Tel est le traitement du «Doc» Ivo Karlovic, 40 ans, plus de 13 000 aces au compteur, un No 1 mondial épinglé d’entrée en 2003 (Hewitt) et Stefanos Tsitsipas dans le viseur (2e tour). Le géant croate a le profil et la dégaine de l’épouvantail. Mais il n’est pas le seul. Les qualifiés Alexei Popyrin (Carreño Busta) et Jiri Vesely (Sascha Zverev) sont des héritiers crédibles. Quant à Sam Querrey, il connaît le rôle par cœur; lui qui avait sorti le Djoko «cosmique» de 2016. Et puisque l’Américain vient de se rassurer en atteignant la finale à Eastbourne, il avance vers son premier tour contre Dominic Thiem (4e mondial) avec une immense citrouille sur la tête.

Les poids plumes

«Sur gazon, si tu ne peux pas prendre tes appuis en confiance, c’est impossible de jouer.» Dans L’Équipe d’hier, Rafael Nadal résumait en une phrase ce qui rend le jeu sur herbe si spécial: il n’est pas possible d’y puiser un transfert de force aussi violent que sur dur ou terre battue. En résumé, pour faire avancer la balle à Wimbledon, mieux vaut un pied tonique que des quadriceps imposants. L’appui doit être court, précis et explosif. Or, si vous ajoutez un œil qui voit vite et des frappes relâchées à plat (ou presque), vous obtenez le portrait-robot de la souris herbivore. Gilles Simon et David Goffin, avec leurs 70 kilos, sont les «patrons» de cette catégorie. Mais, puisqu’ils sont têtes de séries, il faut regarder ailleurs pour chercher la surprise. Deux noms s’imposent. L’Anglais Dan Evans (65e mondial) et Adrian Mannarino (photo à dr./37e). Titré il y a trois semaines à Bois-le-Duc, le Français possède une patte gauche qui pourrait bien faire dérailler Marin Cilic. Le finaliste 2017 est prévenu, la menace de l’épouvantail ne tient plus dans sa taille.

(nxp)