Une série au cœur du Tyrol huppé – Intrigues au chalet dans les neiges de «Kitz» Une station de ski autrichienne voit s’affronter montagnards et riches touristes. Benjamin Chaix

L’actrice allemande Sofie Eifertinger joue le rôle de Lisi Madlmeyer, un des personnages principaux de la série. DR

«Kitz», c’est le diminutif snob de Kitzbühel, la station chic où les épreuves de slalom et de descente messieurs de la Coupe du monde de ski alpin ont eu lieu ce dernier week-end. Kitz est en Autriche, dans la province du Tyrol. Dès les premières minutes de l’unique saison de cette série en allemand visible sur Netflix (avec sous-titres français), le décor est posé. Kitz, c’est l’Aspen des Alpes, nous apprend la narratrice.

Un lieu qui se remplit chaque hiver de riches Allemands qui viennent y dépenser leur argent dans les boutiques et les restaurants de luxe du village, et faire la fête dans les somptueux chalets du voisinage. Un exemple? La jeune baronne blonde Vanessa von Höhenfeldt (Valerie Huber), youtubeuse haut de gamme, dont l’arrivée pour le Nouvel-An met le feu aux poudres.

«Kitz», c’est l’histoire du choc entre une population autochtone travaillant dans l’agriculture, le commerce ou l’hôtellerie, et les riches touristes qui transforment une fois par an leur bourgade en capitale du paraître et des excès en tout genre. Les auteurs du film, Maurice Hübner, qui n’a que 36 ans, et Lea Becker, qui en a 37, sont l’un réalisateur et l’autre scénariste, tous les deux Allemands.

Une fois de plus dans une série, la vengeance nourrit le scénario. Celle-ci est ourdie par une fille du village et son frère, des enfants d’agriculteurs locaux, contre la flamboyante Vanessa. Au début de l’action, le souvenir d’un événement tragique, survenu un an avant, pèse lourdement. Il y a eu mort d’homme et la vaniteuse baronne ne semble pas étrangère à ce décès brutal qui touche si intimement le frère et la sœur.

Lisi Madlmeyer est jouée par une actrice au minois sympathique qui se durcit par moments de manière inquiétante. À 26 ans, la Bavaroise Sofie Eifertinger a déjà derrière elle de nombreuses participations à des films allemands. Dans «Kitz», elle est une serveuse douée pour la haute couture, qui s’infiltre dans l’intimité des riches pour assouvir sa vengeance.

Lisi croise des personnages attachants car pas d’une seule pièce. Il y a du bon chez certains que l’on pourrait croire pourris. L’amant en titre de Vanessa, Dominik, joué par l’acteur allemand d’origine togolaise Bless Amada, a de quoi intriguer le spectateur. Un acteur de 22 ans, Zoran Pingel, apporte au personnage de Kosh une dimension intéressante. De l’amour naîtra-t-il de la relation furtive de Kosh avec Hans, gentil fermier et bras armé de la vengeance de sa sœur?

Vu le succès de «Kitz» depuis le 30 décembre dernier, on parle déjà d’une hypothétique 2e saison.

