Léonore Porchet est membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. À ce titre, la Verte vaudoise est particulièrement concernée par les problématiques liées à la vente de tabac en Suisse. Elle réagit à la commercialisation de cigarettes bon marché par Coop.

Saviez-vous qu’il existait des cigarettes de la marque Coop?

Je l’ai appris quand nous avons parlé en commission des paquets qui s’appelaient 5.50, avant de passer à 5.65. Non seulement ce sont les moins chères du pays, mais en plus Coop l’assume comme tel, en faisant de la publicité simplement avec leur prix. Or, on sait bien que des prix bas attirent les jeunes consommateurs, qui deviendront ensuite des clients dépendants à la nicotine. On peut dire que Coop fait son beurre sur l’addiction au tabac et ses ravages.