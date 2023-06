Incident – Intervention des secours au Bain bleu Le complexe de bains près de Genève-Plage est actuellement fermé. La police et le cardiomobile sont sur place. Aurélie Toninato

Secours et police ont été déployés devant le bâtiment du Bain bleu. LUCIEN FORTUNATI

Une intervention des secours est en cours au Bain bleu, le complexe de baignade et de détente situé vers Genève-Plage. Au moins six voitures de police, une ambulance et le véhicule du cardiomobile sont présents sur les lieux.

Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise, indique qu’un «incident» s’est produit dans les bains et confirme que les secours sont à pied d’œuvre. Le complexe a été fermé au public.

Développement suit.

