Affaire Odebrecht – Interpol émet une notice rouge contre l’ex-directeur de Pemex Carlos Trevino, l’ancien directeur de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, est soupçonné de corruption dans l’affaire du groupe de travaux publics brésilien Odebrecht.

Carlos Treviño, directeur de Pemex entre novembre 2017 et décembre 2018. AFP

Interpol a diffusé une notice rouge pour localiser un ancien directeur de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin pour favoriser une filiale du géant brésilien du BTP Odebrecht, ont rapporté jeudi des sources fédérales.

Cette décision, qui cible Carlos Trevino, directeur de Pemex entre novembre 2017 et décembre 2018, a été prise à la demande d’un juge fédéral. L’ancien responsable ne s’était pas rendu, en septembre, à une convocation lors de laquelle il devait répondre d’accusations d’association de malfaiteurs et d’opérations via des ressources d’origine illicite. Son nom avait été cité par Emilio Lozoya, un autre ex-patron de Pemex, placé en détention début novembre pour son implication présumée dans le scandale Odebrecht au Mexique.

Selon la presse locale, Emilio Lozoya accuse Carlos Trevino d’avoir reçu, alors qu’il était cadre financier de Pemex, des pots-de-vin à hauteur de 4 millions de pesos (193'850) afin d’attribuer un contrat pour la construction d’une usine pétrochimique dans l’État de Veracruz à Braskem, filiale d’Odebrecht, en 2010. Le mandat d’arrêt international est valable dans 196 pays et a été émis cette semaine, selon des sources fédérales.

Les avocats de Carlos Trevino affirment que leur client se trouve aux États-Unis, mais les autorités mexicaines pensent que l’ancien responsable pourrait se trouver également au Guatemala ou au Belize, ont ajouté ces sources. L’affaire Odebrecht éclabousse de nombreux pays d’Amérique latine, où des enquêtes ont été ouvertes localement en lien avec la justice brésilienne (Venezuela et République dominicaine entre autres).

AFP

