Réseau & toile – Internet Explorer a expiré mercredi Le 15 juin, le navigateur a tiré sa révérence, au profit de Microsoft Edge. Opinion Alice Randegger

Le logo d’Internet Explorer. DR

Au XXe siècle, quand on voulait surfer sur l’internet à la vitesse impressionnante de 14,4 KB/s, il fallait faire le deuil de sa ligne téléphonique. Écouter la mélodie du modem. Ne pas être pressé. Mais aussi, et surtout, double-cliquer sur le «e» bleu. Derrière ce dernier, logo incontournable bien qu’aujourd’hui daté, voire inconnu, on trouvait Internet Explorer. Le navigateur de Microsoft, leader de l’époque. Nonante-trois pour cent des internautes l’utilisaient en 2003! Preuve qu’Explorer, prononcé évidemment «explorère», à l’américaine, a été la promesse d’aventures exaltantes, de voyages aux confins de la Toile, la poésie du nom balayant la pauvreté des graphismes et la lenteur du chargement des images.

Lancé le 16 août 1995, IE pour les intimes a expiré ce mercredi 15 juin, après quasi vingt-sept ans de bons et loyaux services. Il n’est plus pris en charge sur certaines versions de Windows 10. Après l’âge d’or de la version 6, le navigateur a été supplanté par ceux de Google et Apple. Pour rester dans la course, Microsoft a donc amorcé la transition vers Edge, son second navigateur, en 2015. Progressivement, les mises à jour d’Explorer se sont arrêtées, impliquant des failles sécuritaires conséquentes.

Cette stratégie de remplacement d’un E par un autre s’avère payante. Aujourd’hui, le champion toutes catégories est Google Chrome (66,64% du marché), mais Microsoft Edge (10,07%) vient de passer devant le navigateur d’Apple, Safari (9,61%). Explorer est, lui, tombé à 0,97%.

Pour les réfractaires, les nostalgiques et les curieux, Explorer reste accessible encore quelques années grâce au mode Internet Explorer de Microsoft Edge.

