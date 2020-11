Covid et santé spirituelle – Interdites de culte, les Églises prient l’État d’intervenir Plusieurs communautés religieuses déplorent une atteinte à la liberté de croyance à l’approche des périodes des Fêtes. Fedele Mendicino

Photo d’illustration Olivier Vogelsang / Archives

Catholiques, protestants et membres de la communauté juive libérale déplorent un manque d’écoute du Conseil d’État genevois. Les autorités religieuses le font savoir via un communiqué émis ce vendredi matin: «Suite aux annonces de déconfinement sectoriel faites ce mercredi par le Conseil d’État, nous avons vivement regretté qu’aucune mention n’ait été faite d’un horizon qui concernerait les communautés religieuses, en particulier dans ce temps de l’Avent et à l’approche de Hanoukka. Noël a été réduit aux achats, aux repas de famille, aux vacances.»