«C’était bien tes vacances?» «Oh, tu sais les vacances, c’est toujours bien.» Vraiment? Derrière ce dialogue banal entre collègues de travail de retour de la plage ou du ski se cache pourtant une injonction sournoise, une pression sociale: il faut réussir ses vacances, revenir bronzé et montrer qu’on en a profité «un max».

Abo Vacances ratées 1/5 Anaïs Melillo redouble de malchance dès qu’elle fait ses valises Ces périodes de repos ont pourtant leur lot d’imprévus fâcheux, de tensions et de remises en question au sein des familles et des amis. Qui avoue ouvertement sa déception? En tout cas pas la plupart des utilisateurs de réseaux sociaux qui ventilent leurs photos léchées de sommets enneigés, de pieds dorés sur une chaise longue, de verres de rosé débordant de glaçons ou de sempiternelles côtes de bœuf grésillant sur le barbecue.

Ces images préservent le tabou de l’interdiction de l’échec. Résultat, un vacancier malchanceux ou insatisfait passe souvent pour un «perdant» ou «quelqu’un de compliqué». Le système, la société, la Toile veulent des touristes et des travailleurs souriants. Comme si la vie et le travail n’étaient qu’un long fleuve tranquille et un éternel rêve américain. Walt Disney symbolisait déjà ce thème en mettant en compétition le malheureux Donald Duck et son irritant cousin à bouclettes Gontran Bonheur.

Le temps d’une série d’été, la «Tribune de Genève» donne largement la parole à des voyageurs acceptant, photos à l’appui, de regarder en face leurs vacances mi-figue, mi-raisin, ou franchement ratées. Certains en rient déjà, d’autres ne l’ont toujours pas digéré. Cette opération permet de nous rappeler une autre banalité: les tracas sous les cocotiers des Seychelles ou au camping des Flots Bleus peuvent arriver à tout le monde. Cela ne nous empêche pas de vous souhaiter d’excellentes vacances.



Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 19 ans. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

