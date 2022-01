Lettre du jour – Interdire l’expérimentation? Opinion Courrier des lecteurs

PASCAL FRAUTSCHI

Petit-Lancy, 16 janvier

Depuis 1900, l’espérance de vie en Suisse est passée de 50 ans à 85 ans.

Le développement continu des vaccins, des antibiotiques, des médicaments et de la chirurgie grâce à l’expérimentation animale et humaine a été décisif. La variole et la poliomyélite, le diabète, la maladie de Carré chez le chien, le typhus du chat sont quelques exemples des nombreuses maladies souvent mortelles qui sont maintenant éradiquées ou contrôlables.

Abo Votations fédérales Cinq choses à savoir sur l’expérimentation animale Oui, la morale nous engage à bien traiter les animaux. Oui, la santé de nos enfants et aînés, et celle de nos animaux, nous importe. La Suisse répond à ce dilemme éthique avec un contrôle par la loi des plus stricts au monde. Pour obtenir une autorisation, les scientifiques doivent démontrer qu’ils réduisent au maximum le nombre d’animaux, qu’ils limitent au maximum l’inconfort, et qu’ils remplacent l’expérimentation animale chaque fois que c’est possible.

L’initiative priverait les humains et les animaux de tout nouveau traitement, par exemple l’immunothérapie des cancers, les nouveaux virus et les progrès de la chirurgie. Elle nous priverait des anciens quand ils sont améliorés, et donc testés.

En accord avec tous les partis politiques, et la Société protectrice des animaux, qui jugent cette initiative extrême, votons NON le 13 février.

Pierre Spierer, biologiste

