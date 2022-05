Sophie Desbiolles, députée au Grand Conseil genevois, et Kilian Baumann, conseiller national Vert bernois et président de l’Association des petits paysans, se répondent par interviews interposées.

Interdire n’est-il pas un peu extrême?

Non, on parle de quelques repas de représentation où les élus sont amenés à manger végétarien. Cette mesure a été mal interprétée, elle n’est pas punitive, nous n’allons pas fliquer nos élus. Ils s’engagent à montrer à la population que c’est possible, souhaitable et largement faisable. Le symbole est fort.