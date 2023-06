Intégration à Genève – Interdire aux jeunes déboutés de travailler coûte des millions Une étude estime qu’empêcher les jeunes déboutés de l’asile d’accéder au marché du travail a fait perdre 13 millions de francs à la collectivité en dix ans. Des associations demandent un changement de politique. Aurélie Toninato

Mardi, le Centre social protestant et l’association spécialisée dans l’information sur l’asile Vivre Ensemble ont présenté les résultats de l’étude conduite par un chercheur de l’Université de Genève et de la Haute École de gestion. DR

Une trentaine de jeunes de 18 à 24 ans vivent à Genève alors que leur demande d’asile a été rejetée. Bien qu’ils aient suivi une formation dans le canton et appris le français, ils n’ont pas le droit de travailler. Une situation dommageable pour eux, mais aussi pour la collectivité.

Mardi, le Centre social protestant (CSP) et l’association Vivre Ensemble ont présenté une étude universitaire qui estime que le manque à gagner dû à cette interdiction s’élève à 13 millions de francs. Les deux associations enjoignent à l’État de modifier sa politique en matière d’asile.

Aide d’urgence incitant au départ

En 2022, à Genève, 37% des demandes d’asile ont été déposées par des mineurs. Certains n’obtiennent pas le statut de réfugié ni d’admission provisoire, et leur demande est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) «régulièrement pour le motif d’incohérence du récit, ce qui intègre une large part d’arbitraire», souligne Sophie Malka, de Vivre Ensemble. Pour ces exilés d’Érythrée, d’Éthiopie, d’Irak et du Sri Lanka, le retour dans leur pays est souvent inenvisageable, ou entravé par des obstacles diplomatiques et administratifs.

Ceux qui restent en Suisse peuvent invoquer l’aide d’urgence, au risque de se voir notifier une date de renvoi du jour au lendemain. «Ils vivent dans des conditions de vie dégradées, avec un logement précaire, 10 francs par jour et n’ont pas le droit de travailler ou de faire un apprentissage en entreprise, ajoute Sophie Malka. Ce dispositif est conçu comme une incitation au départ.»

Le chercheur Julien Massard, de l’Institut de recherche appliquée en économie et gestion à Genève, s’est intéressé aux impacts de cette interdiction de travail. En se basant sur le parcours de jeunes déboutés, il a estimé le coût direct, lié au système d’aide d’urgence, et le coût d’opportunité, soit le manque à gagner lié au salaire potentiel de ces jeunes et qui serait dépensé localement. Sur dix ans, les pertes sèches pour l’économie genevoise s’élèvent à 13 millions de francs, selon lui. «C’est un minimum, car nous n’avons pas pris en compte d’autres coûts comme la santé.»

S’inspirer de Fribourg

«Cette étude confirme notre constat, commentent les deux associations: l’impasse dans laquelle se trouvent ces jeunes est aussi coûteuse pour eux que pour la collectivité.» Elles enjoignent à l’État de s’inspirer de Fribourg, qui a mis en place un programme pour autoriser les déboutés à travailler.

Les associations regrettent aussi que le Canton ne soumette pas davantage de propositions de régularisation au SEM, comme le permet la loi. Certains déboutés peuvent ainsi obtenir un permis B humanitaire, à condition de faire valoir une «intégration poussée». Alain Bolle, directeur du CSP, rapporte que plusieurs dossiers ont été présentés au Canton pour être transmis au SEM, «mais c’est laborieux, il faut plaider – voire quémander – pour que l’État les soutienne».

Ces quatre dernières années, ajoute encore Raphaël Rey, chargé d’information au CSP, 23 déboutés à Genève ont obtenu un permis B humanitaire par ce biais. «Ils sont 157 à Zurich, 70 en Argovie, 90 à Berne. Certains sont plus proactifs que Genève…»

«J’ai retrouvé espoir» Afficher plus Mardi, Habtom, Shewit et Deke sont venus témoigner. Les deux premiers ont fui l’Érythrée, seuls, et le troisième est arrivé de Mongolie à Genève avec sa mère et ses frères et sœurs, avant d’être déboutés. Ils ont malgré tout multiplié les efforts pour s’intégrer, suivant formation et cours de français – qu’ils parlent parfaitement désormais. Tous trois s’estiment chanceux d’avoir bénéficié du soutien associatif qui leur a redonné «espoir», même s’ils ne cachent pas leurs difficultés financières et psychologiques. Après des années de vie précaire et sans réelles perspectives, deux d’entre eux ont finalement obtenu l’an passé un permis B humanitaire. Deke est aujourd’hui en deuxième année de la Faculté de droit, Shewit a trouvé un apprentissage après avoir étudié à la Haute École de Lullier, Habtom a obtenu un CFC d’installeur sanitaire.

