Santé publique – Interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs dès juin Le Conseil d’État genevois a modifié le règlement ad hoc pour inclure les aires de jeu, les arrêts de bus et les terrains des structures d’accueil préscolaire jusqu’à ceux de l’Université dans l’article.

Dès le 1er juin, il sera notamment interdit de fumer aux arrêts des transports publics, dans les secteurs d’attente et les abribus. KEYSTONE

Ce nouvel article du règlement d’application relatif à la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics vise à étendre la protection de la population, en particulier la jeunesse, contre le tabagisme en créant des environnements sains, sans fumée, a indiqué mercredi le gouvernement. Cette modification fait suite à une décision du Grand Conseil remontant à janvier 2022.

Le règlement fixe un périmètre d’interdiction de 9 mètres autour des aires de jeu et des établissements scolaires ou d’enseignement. Pour les piscines extérieures, les terrasses des bars et restaurants ainsi que les zones fumeurs devront se trouver à au moins 9 mètres du bord des bassins. Et il sera interdit de fumer aux arrêts des transports publics, dans les secteurs d’attente et les abribus.

La nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juin, pour le retour des beaux jours. Les exploitants ou responsables ont toutefois jusqu’à la fin de l’année pour mettre en place la signalétique sur l’interdiction de fumer.

ATS

