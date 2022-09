Jean-Pierre Thoma Ancien conseiller financier, ami de la nature et des animaux

Pour mémoire, 80 millions d’animaux ont été engraissés et tués pour la production de viande en 2021. Selon le Conseil fédéral, seuls 5% des producteurs sont concernés par l’élevage intensif. À la merci des lobbys de la viande, ce que M. Alain Berset ne dit pas, c’est que ces 5% des éleveurs intensifs représentent 90% environ des exploitations qui élèvent jusqu’à 27’000 poulets, 1500 cochons ou 300 bovins dans une halle. La loi actuelle en Suisse autorise la production intensive jusqu’à dix porcs sur une surface équivalente à une place de parking et une poule a droit à l’équivalent d’une feuille A4. Couchés sur du béton sans litière, sans voir la lumière du jour, ces animaux ne sont souvent pas tués humainement. Je n’évoque pas ici les mutations génétiques pour optimiser les rendements et l’impact épouvantable sur l’environnement et le climat.

Je salue avec respect les éleveurs extensifs qui effectuent un travail remarquable dans le respect de la dignité animale. Énormément de personnes s’apitoient sur le sort des éleveurs intensifs si l’initiative passe. Comment peut-on avoir de la compassion pour ces gens sans cœur? Si je me souviens des vagues de licenciements dans l’horlogerie, la finance et biens d’autres encore, aucun collaborateur n’avait le privilège d’avoir vingt-cinq ans pour se reconvertir. Tous sont partis au chômage et personne n’a eu d’états d’âme.

Les animaux de rente et les autres ont un système nerveux comparable au nôtre; ils sont aussi dotés de sentiments et d’émotions, fait prouvé scientifiquement. […]

Le renchérissement est souvent évoqué pour les plus pauvres d’entre nous. C’est une insulte aux pauvres. Nos enseignes de la grande distribution ne semblent absolument pas faire du gaspillage alimentaire une priorité. En effet, selon une enquête, 5000 tonnes de viande qui pourraient encore être consommées finissent chaque année dans une installation de transformation de biogaz (source: dignité-animale.ch). Un tiers de la nourriture destinée à la consommation humaine est jeté ou perdu, selon un rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cela représente chaque année 1,3 milliard de tonnes et des quantités considérables d’énergie, d’eau et d’engrais. Est-ce que notre société est uniquement capable de donner des aliments de mauvaise qualité aux plus démunis? Je ne le pense pas, car ils ne le méritent en aucun cas.

Souvenons-nous de la production viticole dans le canton de Genève dans les années 70, le vin était de piètre qualité, donc difficile à écouler. Arrivent les nouvelles générations de vignerons qui appliquent entre autres une baisse drastique des rendements et obtiennent rapidement une spectaculaire augmentation de la qualité. Les autres producteurs ont dû s’aligner, y compris les plus indignés et récalcitrants. Aujourd’hui, le canton de Genève offre un produit parmi les meilleurs rapports qualité-prix de Suisse et d’une plus grande valeur ajoutée. Tout le monde est gagnant. […] Si certains d’entre vous doutent des conditions de détention et d’abattage des animaux dans les élevages intensifs, vous trouverez très facilement des vidéos affligeantes et insoutenables sur internet. Votez humain.