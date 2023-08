Intelligence artificielle – Une version suisse de ChatGPT est lancée pour les entreprises Créée par AlpineAI en collaboration avec l’EPFL et l’EPFZ, SwissGPT veut aider les sociétés locales à développer des solutions à l’aide d’algorithmes.

SwissGPT, le générateur de textes helvétique, veut concurrencer la présence américaine et chinoise sur le marché de l’intelligence artificielle. KEYSTONE/Christian Beutler

La jeune pousse suisse spécialisée dans l’intelligence artificielle AlpineAI a annoncé lundi le lancement de SwissGPT. Cette version helvétique du générateur de textes ChatGPT entend s’opposer à la présence américaine et chinoise dans ce domaine et servir plus efficacement les entreprises locales.

L’objectif est de traiter les données des sociétés de façon sécurisée par le biais du LLM («Large Language Model» ou grand modèle de langage) et de développer de nouvelles solutions au moyen d’algorithmes, a expliqué la jeune pousse en conférence de presse.

Créée conjointement par plusieurs laboratoires de recherches sur l’intelligence artificielle, dont l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et sa consœur de Lausanne (EPFL), SwissGPT veut s’imposer face à la suprématie technologique des États-Unis et de la Chine, principaux fournisseurs de ces logiciels.

ATS

