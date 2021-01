Comportement abusif des clubs – Écarté de Xamax, Eddy Barea est cité en exemple en Angleterre En 2011, un arrêt du Tribunal fédéral a définitivement donné raison à l’ex-joueur et débouté Xamax. Aujourd’hui, les joueurs anglais veulent utiliser ce précédent. Daniel Visentini

Le 19 février 2006, Eddy Barea disputait son dernier match avec Xamax (à GC), avant de se faire renvoyer de l’équipe professionnelle, en dépit de son contrat. Il gagnera devant le Tribunal fédéral. Son cas intéresse l’Angleterre. Eric-Lafargue

La curiosité vaut le détour. Dans son édition dominicale du 27 décembre, le «Telegraph» propose une interview d’Eddy Barea. À 47 ans, pas d’improbable come-back en vue pour l’ex-Servettien. Non, le sujet est plus sérieux que cela. Il parle des années neuchâteloises du Genevois (2000-2006), de cette fin en queue de poisson, quand Barea a été renvoyé comme un malpropre par Xamax et ses dirigeants de l’époque (Bernasconi président), privé de tout environnement professionnel alors que son contrat obligeait le club à le lui fournir.

L’article rappelle la conclusion de l’affaire: un long chemin juridique, commencé en 2006, qui se termine en 2011 par un arrêt très étayé du Tribunal fédéral, donnant raison au joueur et tort au club. Un cas d’école qui fait désormais jurisprudence en Suisse. Et qui donne des idées en Angleterre à l’Association des joueurs professionnels (PFA).