Grâces accordées par les parlements en Suisse – Instigation à assassinat, séjour illégal: quels condamnés sont pardonnés chez nos voisins? Le parlement fédéral et tous les Grands Conseils ont le droit de gracier les condamnés. Mais les exemples sont rares. L’Assemblée fédérale, Genève et Neuchâtel font cela en public. Mathieu Signorell

Le Grand Conseil genevois discute publiquement des demandes de grâce. Seuls les noms des condamnés restent confidentiels. Comme les autres parlements, il accorde peu de grâces. Laurent Guiraud/Tamedia

Secrètes dans le canton de Vaud, les grâces sont publiques au niveau fédéral et dans d’autres cantons, comme Genève et Neuchâtel. Seuls les noms sont confidentiels.

Genève: vol et instigation à assassinat

À Genève, l’une des dernières grâces remonte à 2017, quand les députés ont réduit la peine de prison d’un homme condamné en 2001, notamment pour vol et brigandage aggravé. Il avait été libéré avant son procès à cause d’une erreur du Ministère public et retrouvé en 2017. Les députés ont estimé qu’il n’était plus un délinquant. Autre exemple: en 2015, ils ont réduit de 5 ans à 20 mois la peine de prison d’un homme qui avait voulu faire tuer l’amant de sa femme. Les députés estimaient que son expulsion de Suisse aurait été néfaste pour ses enfants.

«Le Grand Conseil se prononce sur les cas les plus graves. La Commission des grâces traite et vote seule les peines pécuniaires plus légères, jusqu’à 20’000 francs (comme des amendes cumulées de parking), pour lesquelles une grâce est très rarement accordée», explique l’écologiste François Lefort, président de la Commission des grâces. «Dans notre système, la grâce est une sécurité par rapport à une justice qui pourrait être excessive. Mais elle ne l’est pas et la grâce est peu utilisée.»

Neuchâtel: séjour illégal

À Neuchâtel, le Grand Conseil a transformé six mois de prison ferme en jours-amendes il y a trois ans, pour un étranger condamné pour séjour illégal et travail sans autorisation. Entre-temps, il avait régularisé sa situation. «Il s’était assagi, il avait trouvé un emploi et fait sa vie en Suisse. En prison, il aurait perdu tous ses acquis», se souvient Sylvie Fassbind-Ducommun, ancienne présidente socialiste de la Commission des grâces. «Accorder une grâce ne remet pas en cause la condamnation. La réflexion se fait par rapport à la personne elle-même.»

Parlement fédéral: importation illégale

Du côté du parlement fédéral, la dernière affaire remonte à plus de dix ans. Le dernier pardon accordé date de 2002, quand les élus avaient passé l’éponge sur une amende de 8000 francs, infligée pour importation illégale de nourriture. Le condamné était incapable de payer car il ne travaillait plus après un accident de voiture.