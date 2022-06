Transition énergétique

Installer des panneaux solaires sera plus facile dès le 1er juillet

Il sera notamment possible de réaliser des installations solaires sur son toit sans autorisation, mais sous certaines conditions (photo d’illustration).

Il sera notamment possible de réaliser des installations solaires sur son toit sans autorisation, mais sous certaines conditions (photo d’illustration).

Certaines installations solaires pourront plus facilement être construites dès le 1er juillet. Le Conseil fédéral a modifié vendredi l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT).

Façades, barrages ou encore murs antibruit pourront plus aisément accueillir des panneaux solaires. Il sera aussi plus facile de mettre en place de telles installations sur un lac de barrage en milieu alpin ou sur une partie du territoire peu sensible.