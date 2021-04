Réseaux et toile – Instagram intensifie sa lutte contre le cyberharcelement Opinion Cécile Denayrouse

Instagram, propriété de Facebook, avait déjà la réputation d’être le réseau social bénéficiant de la communauté la plus bienveillante, mais voilà qu’une récente décision pourrait le transformer en succursale du pays des Bisounours.

Testé depuis hier dans plusieurs pays, un nouvel outil de filtrage va bientôt être déployé à travers le monde. Objectif: en finir avec le cyberharcèlement qui sévit sur le réseau, particulièrement dans les invitations par message, lieu privilégié des «haters» pour insulter à cœur joie leurs victimes. Concrètement, des algorithmes filtreront désormais ces contenus automatiquement, en se fixant sur une liste prédéfinie d’expressions, de mots mais aussi d’émojis injurieux ou blessants. Cerise sur le gâteau virtuel: l’intelligence artificielle sera même capable de reconnaître les fautes d’orthographe dissimulées sous les insultes, et les utilisateurs auront la possibilité d’ajouter leurs propres termes à cette liste, élaborée avec l’association Génération numérique, qui sensibilise les plus jeunes à l’usage des réseaux sociaux.

Si elle s’avère efficace, cette police virtuelle pourrait ensuite être étendue aux autres messageries du groupe Facebook que sont Messenger et WhatsApp. Réclamé à cor et à cri par des personnalités publiques régulièrement attaquées par des harceleurs, cet outil prometteur est actuellement testé dans sept pays: France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande. Son déploiement mondial devrait se dérouler durant le mois de mai. Un coup de balai plus qu’attendu pour assainir les réseaux.

