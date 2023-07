La loi et vous – Insomnie parce que la voisine regarde du sport la nuit. Que puis-je faire? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Image d’illustration. NICK WHITE

Essayer de lui parler. Si vous n’obtenez pas gain de cause, la régie peut tout au plus rétablir le calme ou, en cas d’urgence, la police.

Si vous êtes en location, tous les locataires sont tenus d’avoir les égards qui leur sont dus envers les autres habitants de la maison. Si vous vivez en copropriété par étages, les autres copropriétaires ont également un devoir de diligence. Et même les propriétaires de maison ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent quand elles veulent: elles doivent «s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin».

Jusqu’à quand un locataire peut-il faire du bruit?

Dans la plupart des immeubles collectifs, il existe des règlements intérieurs dans lesquels la bailleuse fixe également des périodes de repos. Si la bailleuse a remis le règlement intérieur à sa locataire lors de la conclusion du contrat de bail et l’a mentionné dans le contrat de location, cette dernière doit en principe respecter les heures de repos qui y sont prescrites, pour autant que cela soit raisonnable et proportionné. S'il n’existe pas de règlement intérieur, vous pouvez éventuellement vous référer au règlement de la police locale. En règle générale, le repos nocturne s’applique entre 22 heures et 6 heures, pendant lequel votre voisine ne peut suivre des retransmissions sportives qu’à un niveau sonore ambiant.

Si votre voisine ne respecte pas cette règle, il est judicieux de chercher d’abord à discuter avec elle. Si cela n’apporte pas le calme souhaité les nuits suivantes, vous pouvez vous adresser à votre bailleuse qui peut avertir votre voisine par écrit. Comme les grands événements sportifs se terminent aussi un jour, vous n’aurez cependant guère de succès en demandant une réduction de loyer: la durée et l’intensité des nuisances sonores ne dépasseront guère ce que vous devez tolérer en tant que locataire.

Quelles sont les règles auxquelles la copropriétaire par étage doit se conformer?

En vertu de la loi, une copropriétaire par étage ne doit pas entraver l’exercice des droits de propriété des autres copropriétaires par étage et doit donc également tenir compte de leur besoin de tranquillité. Le cas échéant, le règlement de la communauté des copropriétaires par étage contient des dispositions plus détaillées concernant le temps de repos.

En tant que copropriétaire par étage, tout comme en tant que locataire, vous feriez bien de parler d’abord avec votre voisine et de trouver une solution avec elle. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez consulter le règlement pour voir si et comment ce cas est réglé – mais là encore, la règle est la même: le temps que vous fassiez les démarches nécessaires, l’événement sportif suivi devrait déjà être terminé.

Une propriétaire de maison doit-elle faire preuve de diligence?

Même une propriétaire de maison n’a pas le droit de faire du bruit sans limite, car elle doit aussi tenir compte de ses voisines. La première étape ne devrait pas être différente dans ce cas que dans celui d’un locataire ou d’une copropriétaire d’étage bruyant: allez sonner et essayez de régler l’affaire entre vous.

Si votre voisine ne se montre pas compréhensive, vous pouvez, en dernier recours, appeler la police. Celle-ci intervient si votre voisine est si bruyante qu’elle enfreint le règlement de police local.

