Ski alpin – Insatiable, Mikaela Shiffrin continue à survoler la concurrence L’Américaine, intouchable lors de la première manche du slalom d’Are, est bien partie signer une 87e victoire et détrôner Ingemar Stenmark. Simon Meier SportCenter

Mikaela Shiffrin a largement dominé la 1re manche du slalom d’Are. Getty Images

Mikaela Shiffrin semble évoluer sur une autre planète, a priori inaccessible aux autres concurrentes. L’Américaine de 28 ans, qui avait égalé vendredi le record d’Ingemar Stenmark en remportant un 86e succès en Coupe du monde à l’occasion du géant d’Are, est bien partie pour détrôner, dès ce samedi et pour de bon, le légendaire Viking.

Elle a en effet survolé la première manche du slalom spécial, puisque seules deux skieuses sont restées dans la même seconde: la Suédoise Anna Swenn-Larsson, deuxième à 0’’69, ainsi que la Suissesse Wendy Holdener, troisième à 0’’94.

À part elle-même, on ne voit donc pas qui pourrait empêcher la reine Shiffrin, déjà assurée d’empocher le classement général de la Coupe du monde et les petits globes de géant et slalom, de célébrer un 87e succès.

Pour trouver une trace de suspense, il faudra donc regarder derrière l’ogresse. Wendy Holdener, à égalité avec la Slovaque Petra Vlhova au classement de la spécialité (530 points chacune, contre 785 à Shiffrin), a l’occasion de prendre une option sur la place de dauphine avant l’épreuve finale de la semaine prochaine à Soldeu.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.