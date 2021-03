Football – Inoffensif, Servette retombe sur terre Face à un FC Vaduz plus déterminé que lui, le Servette FC n’a jamais trouvé son tranchant habituel (1-2). La belle série s’achève. Florian Müller, Genève

Les Genevois Ondua et Valls face à Gasser. Grâce à ce succès Vaduz revient à hauteur de Sion au classement de Super League. Photo Eric Lafargue Eric-Lafargue

Servette restait sur quatre victoires consécutives avant de recevoir Vaduz dimanche. Une cinquième, et un record vieux de 35 ans tombait. Face à la lanterne rouge qui plus est: du pain béni. Et bien non, le foot est ainsi fait que les matches pièges ne disent souvent pas leur nom. Il suffit parfois de se croire un peu trop beau - dauphin du champion, ça sonne bien - pour que la fragile mécanique se dérègle.

Un premier avertissement tombait dès la 14e, lorsque Gajic trouvait le poteau gauche de la cage de Kiassumbua, dans une défense servettienne particulièrement passive. Le SFC dominait pourtant, mais sans vraiment pousser, sans mettre cette petite couche supplémentaire qui fait si souvent la différence. Avoir le ballon, ok, mais pour qu’en faire?

Une question que ne se posaient pas les Liechtensteinois, pragmatiques au possible, jusqu’au bout de l’ennui, face au danger de la relégation. Loin devant! Et montez les blancs! Il suffisait ainsi d’une sortie ratée du gardien servettien, coupable sur le coup d’avoir mal jugé son envol aux poings sur un centre pourtant en cloche, très lisible. Dorn n’en demandait pas tant pour se trouver à la conclusion de l’action (28e, 0-1). Sur le banc, Jérémy Frick, le portier titulaire, laissé au repos pour l’occasion, n’en croyait pas ses yeux.

Le 0-2 dès le retour de la pause

Au retour des vestiaires, on était en droit d’attendre des Genevois qu’ils soient chauffés à blanc. Le climat ambiant n’aidant pas vraiment, ils encaissaient d’emblée un deuxième but. Kone perdait un ballon bêtement à 70 mètres de son but, s’en suivait un long ballon pas assez franchement attaqué par Severin, et voilà Di Giusto qui pouvait tromper le portier grenat (50e, 0-2).

Il faudra attendre encore une vingtaine de minutes pour que le staff grenat réagisse. Un triple changement qui voyait entre autres l’entrée en jeu de Kyei à la place d’un Koné inoffensif. Neuf minutes plus tard, l'attaquant trouvait le chemin des filets (76e, 1-2). De quoi redonner un semblant d’espoir aux Genevois, qui tenaient le siège dans le camp adverse. Insuffisant pour faire chanceler les visiteurs, bien campés sur leurs certitudes: pour eux, ces trois points valaient de l’or.

En faisant tourner ses cadres titulaires (Frick, Rouiller, Kyei), décision logique vu l'enchaînement des matches, Alain Geiger a malgré lui envoyé un message sybillin à ses troupes: cette rencontre face à la lanterne rouge était moins importante que les autres. Avec le résultat que l’on connaît: Servette a perdu, mais conserve malgré tout sa deuxième place au classement. De quoi piquer son orgueil sans subir trop de dégâts.