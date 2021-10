Interview – Innovation narrative et représentations nouvelles: le GIFF se dévoile Nouvelle directrice du Geneva International Film Festival, qui a lieu du 5 au 14 novembre, Anaïs Emery en dévoile les axes. Pascal Gavillet

Anaïs Emery, directrice du GIFF (Geneva International Film Festival) dans leur nouveau bureau, au dessus du cinéma Plaza. MAGALI GIRARDIN

«Je suis impatiente que ça commence. Le plus tôt sera le mieux.» Une huitaine de jours avant le début des festivités, Anaïs Emery, la nouvelle directrice du GIFF (Geneva International Film Festival), trépigne, et on peut le comprendre. Auparavant directrice du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival), elle a pris ses fonctions à Genève le 1er janvier.

Nous étions alors en plein confinement, et tout n’était au fond qu’incertitudes. Avant que les choses commencent à s’éclaircir, elle a jeté les bases, avec son équipe, de ce que sera le festival, qui existe depuis un quart de siècle, sous son ère. Avant ce baptême du feu, nous l’avons rencontrée pour tenter de cerner quels seront les grands axes de cette édition.