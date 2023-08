Innovation en Suisse – La rentrée littéraire s’offre aux personnes aveugles La médiathèque numérique MonaLira met à disposition la plupart des titres de littérature romande à paraître jusqu’en octobre. Explications. Philippe Muri

Malvoyante de naissance, Céline Witschard pose avec le dernier livre d’Elisa Shua Dusapin, «Le vieil incendie», paru mardi chez Zoé. Le même livre existe sur la médiathèque numérique MonaLira. LUCIEN FORTUNATI

C’est une première sous nos latitudes. Depuis cette semaine, les personnes empêchées de lire en raison d’un handicap peuvent accéder dès leur parution dans le commerce à la plupart des titres de la rentrée littéraire romande et française. Menée avec douze maisons d’édition du cru, l’opération est pilotée par l’association Plein Accès Suisse, à travers sa médiathèque numérique MonaLira.

Plus besoin pour les gens contraints de lire autrement – aveugles, malvoyants, dyslexiques, empêchées physiquement – d’attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de pouvoir dévorer les ouvrages papier disponibles en librairie. «Aujourd’hui, on estime qu’il y a seulement dix pour cent de l’offre éditoriale accessible aux personnes handicapées», signale Céline Witschard, 35 ans, cofondatrice de l’association Plein Accès Suisse.

Adaptation complexe

En cause, la complexité d’adaptation pour les œuvres illustrées, les beaux livres et les ouvrages scientifiques. En Suisse romande, en dehors de MonaLira, trois bibliothèques spécialisées se chargent de cette tâche: la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR) à Genève, la Bibliothèque Sonore Romande (BSR) à Lausanne et L’Étoile Sonore, à Collombey-Muraz (VS). Les ouvrages sont enregistrés essentiellement par des voix humaines.

«Pendant le temps passé à enregistrer avec un bénévole, les personnes empêchées de lire n’ont pas accès à l’ouvrage.» Céline Witschard, cofondatrice de l’association Plein Accès Suisse.

«Qualitativement, le résultat s’avère très bon. Il existe une indéniable qualité d’interprétation», relève Céline Witschard. L’activité apparaît toutefois chronophage. Il faut attendre la sortie officielle d’un livre pour l’acquérir, le transmettre ensuite à quelqu’un pour en effectuer la lecture, avant de mettre le résultat audio à disposition. «Pendant le temps passé à enregistrer avec un bénévole, les personnes empêchées de lire n’ont pas accès à l’ouvrage.»

L’adaptation en voix de synthèse de haute qualité mais aussi en PDF personnalisable par Plein Accès Suisse permet de mettre fin à ce délai d’attente. «Le concept de rentrée littéraire accessible existe en France depuis treize ans et fonctionne très bien. Les éditeurs déposent les fichiers destinés à être publiés en ligne sur une plateforme gérée par la Bibliothèque nationale de France (BnF). Les structures agréées peuvent aller récupérer ces fichiers et les transposer dans un format audio appelé «Daisy».»

«Il a fallu expliquer la plus-value d’une telle démarche. Rassurer aussi sur l’utilisation des fichiers mis à disposition.» Céline Witschard, cofondatrice de l’association Plein Accès Suisse.

En Suisse, il n’existe pas actuellement de plateforme sur laquelle les éditeurs pourraient déposer de manière sécurisée et systématique les livres à paraître. «Notre ambition est de créer une telle plateforme, en collaboration avec les bibliothèques spécialisées existantes», indique notre interlocutrice, entrepreneuse passée par le journalisme et l’enseignement.

Partant du principe qu’il existe un vrai besoin d’adapter les ouvrages de la rentrée sans opérer une sélection, l’association Plein Accès Suisse a contacté la plupart des maisons d’éditions romandes. «Il a fallu expliquer la plus-value d’une telle démarche. Rassurer aussi sur l’utilisation des fichiers mis à disposition. S’assurer que ceux-ci ne se baladent pas sur le dark web et ne puissent être téléchargés par des gens qui n’ont pas le droit d’y accéder.»

Éditeurs réceptifs

À l’image de Cousu Mouche ou des Éditions Encre Fraîche, plusieurs petites ou moyennes structures se sont montrées très réceptives. Un accueil chaleureux qui a incité Plein Accès à aborder les plus grands, comme Slatkine, Campiche, Labor et Fides ou Cabedita. Au final, aucun refus, même si certains éditeurs n’ont pas répondu.

Malvoyante de naissance, Céline Witschard pose pour la photo avec le dernier opus d’Elisa Shua Dusapin, «Le vieil incendie», paru mardi dernier chez Zoé. Le même livre existe depuis cette date sur la médiathèque numérique MonaLira, disponible sur internet. Dans les jours à venir, on y trouvera notamment aussi «La fille aux abeilles» de Monique Rebetez, édité chez Favre, «La nuit au pas» d’Isabelle Cornaz, publié par les Éditions La Baconnière et «Inhumaine» de Florence Cochet, chez Hélice Hélas.

Non contente de proposer les versions accessibles des titres de la rentrée littéraire romande, MonaLira met également à disposition entre août et septembre l’ensemble des titres de littérature générale de la rentrée littéraire française. Plus de 400 bouquins au total, parmi lesquels ceux d’Amélie Nothomb, Sorj Chalandon, Philippe Delerm, Yann Moix ou Edgar Morin.



