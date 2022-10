Accusations infondées à Genève – Innocenté par la justice, il est tout de même licencié par le DIP La Chambre administrative ordonne le dédommagement d’un assistant à l’intégration scolaire à la suite d’un licenciement «arbitraire». Luca Di Stefano

Bien que blanchi par la justice pénale, le quinquagénaire est «détruit» par l’affaire. ARCHIVES

Des reproches «infondés» et un licenciement «arbitraire». L’affaire que révèle Le Temps plonge dans les méandres d’un dossier mêlant soupçons d’incompétence et, plus grave, d’actes à caractère sexuels prétendument commis par un assistant à l’intégration scolaire sur un élève à besoins spécifiques.

Mais la justice administrative a tranché: dans un récent arrêt, elle ordonne au Département de l’instruction publique (DIP) de dédommager l’homme, engagé en 2021 en tant qu’auxiliaire. À défaut d’être réintégré, il recevra deux mois de salaire. Il n’empêche. «À 57 ans, la vie professionnelle de mon client est détruite, il peine à s’en remettre aussi personnellement», note Me Laïla Batou, son avocate, dans le quotidien romand.

Inquiétudes et plaintes pénales

Octobre 2021. L’assistant à l’intégration scolaire, tout juste engagé pour encadrer un enfant lourdement handicapé, est suspendu à la suite d’inquiétudes exprimées par le directeur de l’école où il est employé, de l’enseignante et des parents de l’enfant.

En parallèle, la mère dépose une plainte pénale pour des actes d’ordre sexuel que le quinquagénaire aurait commis sur son enfant, lequel lui aurait décrit les faits. L’homme, qui conteste, est placé en détention.

«Les reproches portant sur une insuffisance de prestations ne sont pas fondés.» L’arrêt de la Chambre administrative.

À la sortie de prison de l’assistant à l’intégration scolaire, le DIP prononce son licenciement. Mais voilà que la procureure chargée d’instruire la plainte pénale rend une ordonnance de classement. L’arrêt de la Chambre administrative prend bien le soin de préciser que cette décision n’est pas rendue au bénéfice du doute. «Un classement fondé sur l’impossibilité que les faits décrits (par l’enfant, ndlr) se sont produits.»

Pas de réintégration

Dès lors, la Chambre administrative, appelée à trancher la décision du DIP, constate que la décision de le licencier «est contraire au droit», estimant par ailleurs que «les reproches portant sur une insuffisance de prestations ne sont pas fondés». Un dédommagement équivalent à deux mois de salaire lui sera donc versé. En revanche, la réintégration de l’assistant à l’intégration scolaire n’a pas été ordonnée en raison de la durée déterminée du contrat qui le liait à son employeur.

