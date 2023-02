Mondiaux de ski – Innerhofer et Goggia les plus rapides à l’entraînement Les Italiens ont frappé fort avant les deux descentes du week-end aux Mondiaux de Courchevel/Méribel. Le Fribourgeois Alexis Monney excellent troisième. Lara Gut-Behrami 5e chez les femmes. Renaud Tschoumy

L’Italien Christof Innerhofer a remporté l’entraînement de descente de ce vendredi. AFP

L’Italien Christof Innerhofer a remporté la deuxième et avant-dernière épreuve d’entraînement avant la descente des championnats du monde de Courchevel/Méribal, agendée dimanche. Il a devancé le champion du monde de super-G, le Canadien James Crawford, de 31 centièmes de seconde, et l’épatant Fribourgeois Alexis Monney, troisième à 34 centièmes.

Justin Murisier a également frappé un grand coup en signant le huitième chrono (+0’’70). Il devance ainsi Niels Hintermann (14e à 1’’12) et Gilles Roulin (15e à 1’’22). Stefan Rogentin a terminé plus loin (18e à 1’’37).

Signalons que plusieurs des favoris de la descente de dimanche ont préféré se préserver en ce vendredi. C’était le cas de Mardo Odermatt, mais aussi d’Aleksander Aamodt Kilde, Ryan Cochran-Siegle, Travis Ganong , Marco Schwarz, Daniel Hemetsberger ou encore Travis Ganong, qui n’ont pas pris le départ de cet entraînement. Une troisième manche d’entraînement est prévue samedi.

Dames: Lara Gut-Behrami 5e

Du côté féminin, c’était le troisième et dernier entraînement avant la descente de samedi (11 h). Il a été remporté par l’Italienne Sofia Goggia, qui a devancé l’Autrichienne Mirjam Puchner de 46 centièmes, et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 50 centièmes.

Lara Gut-Behrami a été la meilleure Suissesse (5e à 0’’66), juste devant Jasmine Flury (6e à 0’’74) et Priska Nufer (7e à 0’’81). Joana Hählen (8e à 0’’93), Michelle Gisin (13e à 1’’16) et Corinne Suter (23e à 1’’90) ont terminé plus loin.

Corollaire: Michelle Gisin n’a pas réussi à obtenir son ticket pour la descente. Les cinq Suissesses à prendre le départ seront Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Joana Hählen, Jasmine Flury et Priska Nufer.

Sofia Goggia a su maîtriser la piste mieux que personne ce vendredi. AFP

Renaud Tschoumy

