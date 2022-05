Avant de venir en Suisse comme réfugiée, Inna Geletiuk était à la tête de plusieurs magazines féminins à Kiev. Nous avons rencontré cette battante passionnée par les médias et la cause des femmes.

«Cela peut paraître dérisoire dans un contexte où les gens souffrent et meurent, mais je crois qu’il est important de garder une presse lifestyle vivante qui donne aux lectrices et lecteurs d’Ukraine autre chose que des news anxiogènes.» - Inna Geletiuk

Inna Geletiuk est un peu notre alter ego ukrainienne, ici, chez Femina, alors forcément, son histoire nous interpelle et nous touche. Jusqu’au 23 février 2022, cette maman et brillante working girl était responsable de plusieurs publications dédiées au lectorat féminin, dont les magazines lifestyle «Viva», «Beauty.ua» et «Edinstvennaya», ainsi que des titres consacrés à la parentalité comme «4mama» et «Tvoï Malych».

Mais le 24 février, c’est un nouveau monde qui a commencé pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Un monde où toutes les certitudes, toutes les choses patiemment construites au fil des décennies ont disparu. Ce jour-là, comme nombre de ses compatriotes, Inna, qui habite à Kiev, est sidérée par le lancement de l’«opération spéciale» décidée par Vladimir Poutine. Une invasion qui semblait jusqu’ici du domaine du bluff, de la science-fiction.