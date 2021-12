Vaccination contre le Covid-19 – Injection du booster: Genève à la traîne D’autres cantons, dont Vaud, ont ouvert la troisième dose à ceux qui ont reçu la deuxième il y a quatre mois. À Genève, ils doivent encore patienter. Aurélie Toninato

Prendre rendez-vous pour sa dose «booster» est possible à Genève… selon les cas. KEYSTONE

Vendredi passé, le Conseil fédéral annonçait que le délai d’attente pour l’injection du booster - troisième dose - serait réduit. On peut désormais y prétendre quatre mois, et non plus six, après son dernier contact avec l’immunité - dernière injection pour les vaccinés ou contamination pour les personnes guéries. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont adapté leurs recommandations mardi. Ainsi, le Vaudois peut s’inscrire via sa plate-forme cantonale, tout comme le Fribourgeois ou le Valaisan, pour ne citer qu’eux. Le Genevois? Il ne peut pas.