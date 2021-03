Votations du 13 juin – Initiatives anti-pesticides «favorables» aux paysans et consommateurs Plusieurs organisations, comme WWF, Greenpeace et Pro Natura publient un texte en faveur des initiatives anti-pesticides.

Selon un comité favorable aux initiatives anti-pesticides, agriculteurs et consommateurs seraient gagnants en cas d’acceptation. Keystone

Accepter les initiatives «pour une Suisse sans pesticides de synthèse» et «pour une eau potable propre et une alimentation saine» ferait cesser des pratiques qui polluent eaux et sols, selon un comité pour ces textes. Agriculteurs et consommateurs seraient gagnants.

Approuver les deux initiatives populaires soumises au verdict des urnes le 13 juin permettrait de mettre un terme à la pollution de l’environnement par des pesticides toxiques. Cela sonnerait aussi le glas à l’utilisation excessive d’antibiotiques et à la surfertilisation, a détaillé la coalition en faveur d’un double oui mercredi au cours d’une conférence de presse.

Longues phases de transition

Les deux initiatives offrent également «une grande sécurité dans la planification». Leurs longues phases de transition, huit à dix ans, permettent de mettre en place un changement socialement acceptable, selon WWF Suisse, Greenpeace Suisse, Pro Natura, Aqua Viva, Médecins en faveur de l’environnement, BirdLife Suisse et la Fédération suisse de pêche (FSP).

Avec ou sans ces initiatives, le statu quo en matière de politique agricole n’est pas une option pour notre société, constate le comité. Les insectes disparaissent, l’eau est polluée, la fertilité des sols décline. Ces deux initiatives doivent permettre d’anticiper les changements à venir.

ATS