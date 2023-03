Santé en Suisse – Nouvelle initiative pour améliorer l’approvisionnement médical Le texte «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical» entend agir contre la pénurie de médicaments. Actuellement, environ 1’000 produits font défaut.

Actuellement, environ 1’000 différents produits font défaut en Suisse. KEYSTONE/Christian Beutler

L’approvisionnement médical doit être garanti en Suisse. Un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes a donné vendredi le coup d’envoi à une initiative populaire. Selon lui, il est urgent d’agir pour la sécurité de la population.

L’initiative «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical» entend agir contre la pénurie de médicaments importants. Actuellement, environ 1’000 différents produits font défaut en Suisse. La pandémie de Covid-19 a aussi révélé que du matériel n’était parfois plus livrable pour les laboratoires, par exemple pour les tests.

Mesures insuffisantes

L’Administration fédérale a pris des mesures, mais cela ne suffit pas. Pour améliorer l’approvisionnement, le texte vise à créer une compétence fédérale en lieu et place des 26 autorités cantonales. Il veut aussi renforcer le site économique suisse, qu’il s’agisse de la recherche, du développement et de la production. Il demande enfin de mettre en place des chaînes logistiques fiables avec l’étranger.

À l’origine de cette initiative se trouve une large alliance de 16 associations et organisations du corps médical, des pharmaciens, des droguistes, des laboratoires médicaux, des organisations de l’industrie et de la logistique pharmaceutique, des organisations de protection des consommateurs et des milieux de la recherche scientifique.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.