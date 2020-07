Loyers abordables – L’initiative de l’ASLOCA soutenue par les jeunes et les femmes Le 9 février, les Suisses ont refusé à 57,1% l’initiative de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) pour des logements abordables.

Une affiche de l’Association suisse des locataires, ASLOCA. KEYSTONE/archive

L’initiative de l’ASLOCA pour plus de logements abordables a obtenu un large soutien des femmes et des jeunes dans les urnes le 9 février. Les personnes dont le loyer est particulièrement élevé ont davantage voté «oui» que celles qui paient un prix de location faible, selon une analyse du scrutin.

Le 9 février, les Suisses ont refusé à 57,1% l’initiative de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) pour des logements abordables. Le texte obligeait la Confédération et les cantons à construire davantage d’habitations à loyer modéré.

Près d’une femme (49%) et d’un jeune adulte (48%) sur deux ont soutenu l’initiative populaire contre 38% des hommes et 43% des personnes plus âgées. Les jeunes sont plus souvent de gauche que les plus de 35 ans, révèle lundi l’enquête post-votation réalisée par l’institut de recherche sotomo sur mandat de l’Office fédéral du logement.

C’est en effet l’orientation politique qui a été l’élément décisif lors de la votation. Près de neuf personnes favorables au texte sur dix se disent de gauche ou proches du PS ou des Verts. Contrairement aux électeurs de droite, une majorité d’entre eux pense que le marché du logement pénalise des groupes tels que les familles monoparentales ou les personnes âgées.

L’impact du prix des loyers sur la vie quotidienne des votants a aussi joué un rôle. Les locataires ont davantage accepté l’initiative que les propriétaires.

Prix à payer en jeu

Le niveau du loyer payé a aussi eu un rôle à jouer. Les Suisses dont le loyer au mètre carré est comparativement élevé ont été plus prompts à dire «oui» (68%) que ceux dont le loyer est moyen voire faible (58%).

De plus, plus la demande en logement est forte et plus l’offre est limitée, plus les prix augmentent. Le taux d’acceptation est donc, proportionnellement élevé dans les communes densément peuplées. Le niveau des revenus a aussi eu un effet, le taux de «oui» étant plus faibles dans les communes où les revenus sont élevés.

Les personnes vivant seules ont aussi approuvé plus largement l’objet que celles vivant à plusieurs dans un ménage. Les Suisses qui peinent à trouver un logement et dont le dossier a été rejeté plusieurs fois ont été plus nombreux en proportion à glisser un oui dans l’urne. Les votants ayant emménagé récemment ont soutenu l’initiative.

Trop cher

Les personnes favorables au texte ont voté oui surtout parce qu’elles pensaient que l’initiative aurait eu pour effet d’accroître le nombre de logements abordables. Pour les opposants, l’État n’a pas à intervenir sur ce marché. Cet argument a été largement repris en Suisse alémanique, alors qu’en Suisse romande et au Tessin, le besoin de nouveaux logements à loyer modéré a primé.

Neuf citoyens sur dix estiment que les prix à la location et à la vente sont, au moins en partie, trop élevés en Suisse. Dès lors, une majorité des citoyens voient dans l’encouragement de l’offre de logements à prix avantageux un moyen efficace de faire baisser les coûts du logement.

Mesures demandées

Indépendamment de l’initiative, les Suisses souscrivent à des mesures encourageant l’offre de logements à loyer modéré. Par exemple, ils soutiennent nettement l’octroi par les pouvoirs publics de prêts et de cautionnements à taux avantageux en faveur de coopératives et d’autres organismes proposant des logements d’utilité publique.

La majorité demande toutefois des règles claires d’attribution des logements d’utilité publique, pour les réserver à certaines catégories de ménages. Nombreux sont ceux qui trouvent que les logements coopératifs et d’utilité publique ne sont pas toujours attribués aux bonnes personnes.

Avec le rejet de l’initiative le 9 février, un nouveau crédit-cadre destiné aux prêts a été libéré. Le Conseil fédéral va en outre transmettre au Parlement à la fin de l’été son message sur un crédit-cadre destiné à financer des engagements conditionnels pour poursuivre l’emploi des cautionnements.

( ATS/NXP )