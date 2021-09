L’invité - Initiative 99%: ce serait un désastre

Le titre de cette initiative suggère que 99% de la population bénéficierait de la modification de notre système fiscal. Cette affirmation des initiants est trompeuse et mensongère. L’adoption de cette initiative serait dévastatrice au niveau économique, et en particulier pour les nombreuses PME et entreprises familiales suisses.

Les PME représentent 99% des entreprises en Suisse et celles-ci sont toutes concernées par cette initiative! Par conséquent, ce titre trompeur pourrait bien devenir une réalité économique en mettant en difficulté 99% des entreprises suisses! Actuellement, de bonnes conditions-cadres permettent aux entreprises de rester concurrentielles et d’offrir ainsi des emplois attractifs. Le taux de chômage en Suisse est de 2,8%, ce qui est considéré comme le plein-emploi. Tous les pays qui nous entourent rêvent d’atteindre une situation économique aussi favorable! L’initiative 99% vient mettre en péril cet environnement économique avantageux qui est le fruit de la créativité et de la compétitivité de nombreuses PME suisses.

Avec cette initiative, les entrepreneurs disposeront de ressources moindres pour maintenir les emplois existants ou en créer de nouveaux. Le nouvel impôt sur les gains en capital rendra également les transmissions et les successions de PME quasiment impossibles. L’entrepreneur qui voudrait céder son entreprise pour assurer sa retraite devrait augmenter massivement son prix de vente afin d’obtenir les mêmes recettes qu’auparavant. Ce nouvel impôt de 150% sur les gains en capital touche la plupart des situations de succession et de transmission d’entreprises. On voit donc bien que cette initiative ne touche pas uniquement le club privilégié des milliardaires mais qu’en réalité elle impacte l’ensemble du tissu économique suisse en mettant en danger les PME et les entreprises familiales.

En plus de toucher les PME et les entreprises familiales en cas de transmission, l’initiative veut introduire une forte augmentation de l’impôt sur les dividendes. L’initiative 99% réintroduirait à nouveau la double imposition économique des bénéfices des entreprises et des revenus des dividendes, sapant ainsi les résultats de la réforme de l’imposition des entreprises II. Les initiants veulent ainsi imposer une seconde fois les versements de dividendes déjà taxés, en multipliant le taux par 1,5. Cette réduction drastique des ressources financières disponibles représenterait une charge insupportable pour les PME et entreprises familiales.

L’initiative 99% est trompeuse: plutôt que le prétendu 1%, c’est une large majorité de Suisses qui subirait les effets collatéraux pervers et les conséquences économiques de cette initiative destructrice. Les entrepreneurs et les PME contribuent déjà considérablement au budget de l’État par leurs impôts (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, imposition des dividendes, etc.) et une imposition supplémentaire mettrait en péril leur équilibre financier. L’initiative est formulée en termes très généraux et les initiant laissent entendre que ce sera le rôle du parlement de définir les mécanismes concrets.

Une telle façon de procéder est une offense à la souveraineté populaire qui doit voter un texte flou avec un contenu évasif. La seule chose qui est certaine, c’est que les PME et la classe moyenne risquent de payer très cher un principe fiscal soi-disant équitable mais qui en réalité est une bombe à retardement pour nos entreprises et nos emplois. Les entrepreneurs ainsi que les employés en subiraient également les conséquences avec la disparition de PME, des suppressions d’emplois, des reports d’investissements et des diminutions de salaire. C’est pourquoi il est fondamental de voter non à l’initiative 99% le 26 septembre.

Daniel Mori Afficher plus Chef d’une entreprise familiale DR

