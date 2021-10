Jugé par le Tribunal de police – Infractions routières en série: il échappe à une peine de prison ferme Depuis 2015, un jeune automobiliste multiplie les errements au volant. La justice renonce à révoquer son précédent sursis. Fedele Mendicino

L’accusé a été arrêté à de nombreuses reprises en train de conduire en état d’ivresse. GETTY IMAGE

Récidive oblige, la prison lui pendait au nez! Mais le 20 septembre, un jeune automobiliste est parvenu à décrocher une nouvelle fois le sursis devant le Tribunal de police: «Je veux avancer dans ma vie», a-t-il promis en audience. Pourtant son procès avait débuté sous de mauvais auspices. Et pour cause, en juin 2020, quelques mois après avoir bénéficié d’une peine avec sursis (10 mois), l’accusé avait roulé sans permis valable à l’avenue Tronchet et à Choulex puis en décembre sur la route de Jussy.

En rendant son acte d’accusation, le Parquet avait annoncé qu’il allait demander la révocation du sursis accordé en avril 2020 et une peine de prison de 12 mois ferme. Cela notamment en raison des cinq condamnations collectées par le prévenu depuis 2015. Cette année-là, il roulait sans permis ni assurance RC. Il a alors écopé d’une peine pécuniaire avec sursis. En 2016, rebelote avec quelques verres de trop au volant. Deux ans plus tard, il conduit encore en état d’ivresse. Puis, en 2018, une nouvelle infraction au Code de la route lui vaut un retrait de permis.