Une campagne électorale aux États-Unis tissée de trompe-l’œil et de faux-semblant. Une vague de complotisme, venue des mêmes rivages clapoter sur les grèves de nos lacs. Le monde serait exposé à de vastes et mystérieuses manigances. On ne pourrait plus se fier à rien. Tout serait truqué. À défaut, tout serait suspect de l’être.

Les médias ne manquent pas de s’en trouver éclaboussés, aveugles aux agissements des malfaisants, si ce n’est carrément complices.

De vieilles histoires remontent à la surface. Celle de la propagande d’abord. «Gouverner, c’est faire croire» soutenait déjà Machiavel. La propagande est toujours gaillarde et effrontée, sous de nouveaux habits. Son efficacité reste en toute circonstance attachée à des éléments vérifiables de la réalité, habilement agrégés à un discours mensonger.