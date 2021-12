Chronique économique – Inflation vs Covid: la grande volte-face! Opinion Marian Stepczynski

Jusqu’à il y a peu, l’unique préoccupation des autorités monétaires tenait à l’impératif conjoncturel: tout mettre en œuvre afin d’empêcher que la paralysie des activités provoquée par la pandémie n’entraîne l’économie dans une profonde récession. Elles n’avaient guère de souci à se faire du côté des prix, puisque ceux-ci ne variaient guère ou se tenaient même en deçà de l’objectif déclaré de +2%, de sorte qu’elles pouvaient laisser grandes ouvertes les vannes de la création monétaire.

Puis est venue la double surprise. Non seulement le redémarrage économique s’est avéré plus rapide et prononcé qu’attendu, mais encore cette inflation que l’on avait tant de peine à rallumer est repartie à toute allure. Aussi assiste-t-on depuis quelques jours à un complet renversement des attitudes à l’égard du risque inflationniste. Et pour cause: à fin novembre, l’inflation en zone euro (4,9%) a enregistré son niveau le plus élevé depuis trente ans.

En Allemagne, dont on connaît l’aversion pour tout ce qui pourrait ressembler sur ce point à la situation d’avant-guerre, le renchérissement de l’indice harmonisé des prix à la consommation a même atteint 6%. Aux États-Unis, la poussée est encore plus forte: +6,8%. Du jamais-vu depuis quarante ans.

Il est donc temps, ont semblé convenir de concert les banques centrales de part et d’autre de l’Atlantique, de ralentir voire de mettre en terme aux rachats de titres publics (l’ultima ratio en matière d’émission monétaire), et de préparer les esprits à une remontée des taux d’intérêt dans le courant de l’année prochaine si la hausse des prix devait s’avérer plus durable qu’initialement escompté.

Les craintes conjoncturelles liées au Covid ont cédé le pas à la perspective d’un grand retour de l’inflation.

Les craintes conjoncturelles liées au Covid ont donc cédé le pas à la perspective d’un grand retour de l’inflation. Partout? Non. Exception singulière dans cet environnement d’austérité monétaire presque retrouvée, la Suisse se distingue sous toutes les coutures. Renchérissement annuel: 1,5%.

Indice des prix: inchangé en novembre. Taux d’intérêt à court terme (taux directeur de la BNS): -0,75%, inchangé depuis le 13 juin 2019. SARON (Swiss Average Rate Overnight, équivalent suisse du Libor utilisé par la Banque nationale suisse en lieu et place de celui-ci): immobile à -0,71%.

Bref, une situation de rêve vue de l’extérieur, héritée, du bon côté pour une fois, de la force du franc. Qui, à la différence des longues années passées à lutter contre son appréciation, place désormais la BNS dans la position confortable consistant à ne rien faire, puisque les autres banques centrales se chargent de serrer la vis. Pour preuve, depuis septembre, son bilan n’augmente plus, et la tendance à la hausse du taux de change est plus que compensée par le différentiel d’inflation entre la Suisse et l’étranger.

Il reste certes, pour assombrir légèrement ce panorama d’exception, ce fameux intérêt négatif frappant les liquidités excédentaires des banques et des non-banques. Mais comme le dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon.

Marian Stepczynski

