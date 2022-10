Le «taux d’inflation» résulte d’un calcul enraciné dans une méthodologie qui varie dans le temps et l’espace. L’objectif consiste à mesurer l’évolution du coût du légendaire panier de la ménagère dans le temps. La composition du panier est supposée «représentative» des habitudes de consommation de l’ensemble des ménages, raison pour laquelle le résultat de ces calculs porte le nom de l’indice des prix à la consommation (ICP).

Le fait de recourir à un panier représentatif est un artifice pour appréhender les tendances lourdes, étant entendu que seul un très faible nombre de ménages se reconnaît précisément dans le panier en question. Cela a relativement peu d’importance aussi longtemps que le mouvement du niveau des prix est général: quand tout augmente de manière simultanée et dans des proportions similaires.

Les choses se corsent, en effet, quand le prix d’un groupe de biens ou services se comporte différemment des autres. Les économistes ont tendance à parler alors d’une variation des prix relatifs. Une telle variation devrait déclencher chez les consommateurs une baisse de la demande correspondante, donc un changement de la composition du panier. Toutefois, la méthodologie de mesure de l’IPC n’est pas aussi flexible, elle travaille à panier constant dans le moyen terme. Il s’ensuit que si le prix d’un bien, ou d’un groupe de biens, dont le poids dans l’indice est de 10% augmente de 10%, l’indice va bouger de 1%. On dira qu’il y a une inflation de 1%, ce qui n’est pas vrai puisque l’augmentation touche un seul prix. Cela étant, le simple énoncé «nous avons 1% d’inflation» va déclencher ailleurs dans l’économie des processus de «rattrapage» aussi bien du côté des salaires que des prix des biens et services dont les coûts ne sont pas tributaires du bien dont le prix relatif a augmenté initialement. Il s’agit d’un effet d’aubaine, qui n’a pas de justification dans la structure des coûts effectifs. Progressivement, toute l’économie est touchée et la hausse des prix devient effectivement «générale» et l’inflation effective.

«La tentation peut en effet être grande de profiter des périodes d’instabilité des prix pour améliorer ses marges.»

La montée des prix de l’énergie alimentée par les craintes de pénurie est, en première lecture, certes une variation des prix relatifs. Le problème est que l’énergie est omniprésente, donc la hausse se répercute – à des degrés variables – aux coûts de production de tous les secteurs. Il devient alors extrêmement difficile de distinguer les hausses des prix liées à un effet d’aubaine de celles justifiées par les coûts. La tentation peut en effet être grande de profiter des périodes d’instabilité des prix pour améliorer ses marges.

Comme par enchantement, depuis qu’il est question du réveil de l’inflation, les annonces d’augmentation des prix et des tarifs se multiplient dans les boîtes aux lettres, la valse des étiquettes est aussi perceptible dans le commerce de détail. Certaines justifications laissent songeur, comme le fait d’invoquer simplement que les prix sont restés stables pendant x années sans aucune référence aux coûts. Ces comportements laissent à penser que pour certains acteurs l’augmentation de l’IPC est prise comme un signal donnant un semblant de droit moral d’ajuster les prix d’autant. Inutile de dire qu’il s’agit d’une lecture perverse voire dévoyée des réalités économiques. Cela est d’autant plus grave que l’inflation s’en trouve accélérée. Pour contenir un tel emballement, le cas échéant, le contrôle de certains prix, voire leur blocage peut s’avérer souhaitable. C’est ce que pourrait faire l’Europe cet hiver avec les prix de l’énergie.

Paul-H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la finance

