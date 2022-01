Blatter critique son successeur – «Infantino pourrait devenir dangereusement dépendant du Qatar» L’ancien patron de la Fédération internationale de football association ne voit pas d’un bon œil le déménagement de l’actuel boss de l’institution à Doha. Etonam Ahianyo

Sepp Blatter a dirigé la FIFA de 1998 à 2015. KEYSTONE

«Apparemment, Gianni Infantino n’est pas à l’aise en Suisse.» Sepp Blatter n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il réagit à la décision de son successeur, à la tête de la Fédération internationale de football association (FIFA), de s’installer au Qatar.



L’ancien responsable de l’instance mondiale du football critique vertement Gianni Infantino dans les colonnes du «Blick» lundi. «À mon avis, c’est une mauvaise évolution.»

Sepp Blatter, qui a dirigé la FIFA de 1998 à 2015, entrevoit un dessein inavoué derrière le choix de Gianni Infantino. Il estime que son successeur envisage de déménager le siège de la FIFA en France. Or, la structure est venue de Paris à Zurich en 1932 en raison de la stabilité politique et économique, et «sa place est ici» en Suisse, croit-il dur comme fer.

«La place de la FIFA est ici»

Pour la FIFA, citée dans l’enquête du «SonntagsBlick», l’organisation de la Coupe du monde de football au Qatar est une première dans la péninsule Arabique et revêt donc une extrême importance. À telle enseigne que «les plus grands efforts en valent la peine». Le déménagement de son président à Doha ne répond qu’à des questions de protocole. L’idée est simplement de se rapprocher du lieu de la compétition plutôt que d’être à des heures de vol.

La FIFA assure que son président Gianni Infantino (à droite) continue de travailler au siège principal de l’institution à Zurich et qu’il paye ses impôts en Suisse. KEYSTONE



Ces arguments peinent à convaincre Sepp Blatter. «Sous ma présidence, nous avons organisé des championnats du monde au Japon et en Corée du Sud, en Allemagne, en Afrique du Sud et au Brésil. Mais il ne m’est jamais venu à l’idée de déménager dans l’un de ces pays», clame-t-il dans le «Blick».



Il soutient que la démarche du nouveau résident qatari est en totale contradiction avec le fonctionnement de la FIFA dans le cadre de la compétition mondiale. Chaque Coupe du monde a un comité d’organisation local et un comité d’organisation de la FIFA. Le président de l’association n’a pas de fonction opérationnelle, explique Blatter.

En totale contradiction

Ce n’est pas la première fois que le patron de la FIFA se retrouve au cœur d’une polémique de taille. Il était visé dès 2020 par une procédure pénale en Suisse. La justice helvétique avait estimé qu’il y a des «éléments constitutifs d’un comportement répréhensible» en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber, le président de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, ami d’enfance de Gianni Infantino.



Pour l’heure, l’instance mondiale du football tente de désamorcer la polémique. Elle assure que son président continue de travailler au siège principal de l’institution à Zurich et qu’il paye ses impôts en Suisse. Même si des indiscrétions du «SonntagsBlick» indiquent qu’il ne se montre plus que très rarement au siège zurichois de la FIFA.



«Apparemment, Infantino ne sait pas exactement où il appartient», assène Blatter qui avertit sur les conséquences potentielles de ce déménagement à Doha. «Avec sa proximité avec le Qatar, il pourrait devenir dangereusement dépendant du pays hôte.»

