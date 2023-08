Inégalités écologiques – Ultrariches et superpollueurs Un rapport souligne les écarts d’émission de CO₂ entre groupes de revenu. Pour une politique climatique efficace, faut-il cibler les personnes les plus aisées? Débat. Mathieu Rudaz

Les émissions de CO₂ des plus riches ont explosé en trente ans. Johanna Bossart

Grosses voitures, grandes maisons, voyages fréquents en avion, consommation importante de biens et services, épargne investie dans des activités émettrices de CO₂: les riches polluent beaucoup. Alors, à l’heure où le réchauffement climatique se fait de plus en plus tangible, certains proposent de mettre la fortune des hauts revenus au service du climat.