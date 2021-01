Asie – Indonésie: au moins trois morts dans un séisme Un séisme meurtrier suivi de glissements de terrain s’est produit vendredi sur l’île de Célèbes, en Indonésie. Un hôtel s’est effondré.

Le séisme s’est produit sur l’île de Célèbes. Google Maps

Au moins trois personnes ont été tuées et des bâtiments se sont effondrés après qu’un fort séisme de magnitude 6,2 a frappé vendredi l’île de Célèbes en Indonésie, a annoncé l’agence nationale de gestion des catastrophes.

«Trois personnes sont mortes et 24 sont blessées», a indiqué le porte-parole de l’agence, Raditya Jati. Les autorités ont aussi confirmé l’effondrement d’au moins un hôtel.

Selon des témoins, plusieurs bâtiments, dont des hôtels et le siège du gouverneur, ont subi d’importants dommages à Mamuju, la capitale provinciale, qui compte quelque 110’000 habitants.

Glissements de terrain

Le tremblement de terre de magnitude 6,2, selon l’Institut américain de géophysique, s’est produit vendredi à 02 h 18 heure locale (jeudi 18 h 18 GMT). L’épicentre du séisme a été localisé à 36 km au sud de Mamuju, à une profondeur de 18 km, a précisé l’USGS. Des glissements de terrain ont suivi le séisme, coupant l’accès à l’une des principales routes de la province.

Jeudi, une secousse de 5,8 avait déjà été ressentie dans la région, sans faire d’importants dégâts. La région de Palu sur l’île de Célèbes avait été déjà frappée en septembre 2018 par un très fort tremblement de terre de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami dévastateur. Cette catastrophe avait fait plus de 4300 morts et disparus et au moins 170’000 déplacés.

AFP