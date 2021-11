Lettre du jour – Indépendance Opinion Courrier des lecteurs

Thônex, 17 novembre

Nous vous faisons part, en tant que citoyens genevois, de notre sidération, suivie rapidement d’une indignation certaine, à la lecture de la brochure explicative concernant les votations cantonales du 28 novembre, et plus précisément la suppression potentielle des rentes de conseillers et conseillères d’État.

En effet, on y trouve (p. 14, dernier paragraphe): «[…] À ce titre [aucune garantie du renouvellement du mandat], le versement d’une allocation de fin de fonction a aussi pour objectif de garantir l’indépendance des membres du Conseil d’État ainsi que d’éviter les éventuels conflits d’intérêts et risques de corruption.»

Tout d’abord, connaissez-vous beaucoup d’employés – car c’est ce que sont les conseillers et conseillères d’État, rappelons-le – qui touchent une allocation de fin de fonction sur plusieurs années lorsqu’ils sont congédiés – ce que représente le non-renouvellement d’un mandat?

Il nous semblait que le salaire lié à la fonction, par son ampleur, prenait suffisamment en considération la durée déterminée de l’engagement (une législation) ainsi que la pénibilité des horaires et de la charge de travail.

Ensuite, les conseillers et conseillères d’État, comme tout fonctionnaire, sont astreints au devoir de réserve et secret de fonction, ce qui devrait garantir en soi tout risque de collusion, de délit d’initié, etc.

Enfin, et c’est le plus inquiétant, ce texte introduit de manière indécente la confusion entre valeur morale et rétribution du travail. A priori, l’honnêteté – et l’incorruptibilité qui en découle – est une valeur morale, on en a ou non. Le salaire n’est pas la rétribution de la valeur morale d’une personne – cela échappe à toute mercantilisation ou quantification – mais celle du travail effectué.

Nous trouvons consternant que le lien pervers entre salaire et corruption éventuelle soit considéré comme normal et inscrit noir sur blanc dans un texte officiel cautionné de plus par la Chancellerie.

Serait-on en train d’officialiser les dérives de la politique, qui échappe de plus en plus aux citoyennes et citoyens? Pauvre démocratie!

Véronique Gayte Cristaldi, Salvatore Cristaldi

